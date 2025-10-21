Medio Metro Fue Asesinado con un Disparo en la Cabeza: Confirma Fiscalía de Puebla

La Fiscal General de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, confirmó que el bailarín sonidero, Francisco “N”, alias Medio Metro Poblano, murió de un disparo de arma de fuego en la cabeza.

Sí sufrió un disparo en la cabeza, es lo que les puedo decir hasta el momento. Todavía no terminamos de hacer la necropsia y las investigaciones están avanzando al respecto.

En las últimas horas el homicidio de Panchito Pérez se viralizó en redes sociales y en el gremio sonidero, tras el hallazgo del cuerpo con signos de violencia en la junta auxiliar de San Sebastián de Aparicio.

Investigan muerte del Medio Metro Poblano, localizado con disparo en la cabeza en San Sebastián de Aparicio

Cabe resaltar que “Medio Metro de Puebla" tuvo una presentación en un baile realizado en la Ciudad de México, antes de ser asesinado; incluso hay videos donde porta la misma ropa con la que fue localizado sin vida en territorio poblano.

¿De Qué Murió "El Original Medio Metro"? Investigan Estos Puntos Clave en Homicidio

¿Por qué mataron a Panchito Pérez alias Medio Metro Original de Puebla?

Sobre los trascendidos que el móvil habría sido por un ajuste de cuentas, la titular de la procuración de justicia, resaltó que esperan el resultado de la necropsia y aún se investigan varios elementos para determinar los motivos que derivaron en el homicidio.

Diversos personajes de la farándula sonidera en el país lamentaron la muerte de Francisco y pidieron a las autoridades esclarecer el caso.

