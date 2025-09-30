Reportan Incendio de un Departamento Abandonado en Edificio de Puebla

La madrugada de este martes 30 de septiembre de 2025 se registró un incendio en una vivienda del conjunto habitacional Misiones de San Francisco en el municipio de Coronango.

Aparentemente el departamento se encontraba en completo abandono, sin embargo, eso no impidió que las pocas cosas que estaban en su interior quedaran consumidas por el fuego.

Vivienda incendiada en Misiones de San Francisco, Coronango, con daños materiales

Fue durante las primeras horas de este martes que autoridades de Protección Civil Estatal recibieron el reporte de un edificio que se estaba incendiando en la colonia Misiones de San Francisco del municipio poblano de Coronango.

Tras llegar al sitio, las autoridades lograron constatar que el inmueble se encontraba deshabitado y en aparente estado de abandono, por lo que se desconoce quién o cómo se originó el fuego en la vivienda.

Precisamente por estar deshabitada la casa-habitación, tras mitigar el incendio solo se reportaron daños materiales al interior de la misma.

Se incendia bodega con 20 mil placas de algodón en Parque Industrial La Resurrección, Puebla

El pasado sábado 27 de septiembre se registró un incendio al interior de una bodega que almacena placas de algodón al interior del Parque Industrial La Resurrección cerca del corredor industrial de La Ciénega en la ciudad de Puebla.

El inmueble de tres mil metros cuadrados de la empresa Baby Mink se vio envuelto por el fuego rápidamente por lo que se combustionaron alrededor de 20 mil placas de algodón en un diámetro aproximado de mil metros cuadrados.

Incendio Registrado en una Casa de Colonia Jorge Murad en Puebla Capital

De acuerdo con las autoridades, el incendio pudo ser sofocado hasta el lunes 29 de septiembre después de más de 48 horas de labores para poder mitigarlo.

Con información de Protección Civil Estatal Puebla

