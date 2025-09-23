Una Pipa Cargada con Combustible Volcó y se Incendió en la Autopista México-Tuxpan

La mañana del martes 23 de septiembre se registró el incendio de una pipa que transportaba 30 mil litros de combustible sobre la autopista México -Tuxpan a la altura del puente "Jorobas" en la zona del municipio de Huauchinango, Puebla.

De acuerdo con reportes preliminares el chofer perdió el control y terminó volcando la unidad la cual presentó una fuga e incendio.

El siniestro provocó una columna de humo de 60 metros de altura que fue visible en varias comunidades aledañas. Elementos de la Guardia Nacional (GN) división carreteras cerraron la circulación en ambos sentidos.

Precauciónes se reporta Volcadura de pipa en la Autopista México Tuxpan altura km 124,Pasando puente las jorobas dirección Tuxpan

La zona donde se presentó el accidente conecta la zona de Tejocotal, Acaxochitlán, en Hidalgo, con Huauchinango, Puebla.

Cierre total en autopista México-Tuxpan a la altura de Huauchinango por accidente de pipa

Bomberos de Huauchinango y municipios aledaños combatieron el fuego y realizaron labores de enfriamiento, así como mitigación de riesgos.

Debido a las labores y al retiro de la unidad no hay paso en ambos sentidos. Las autoridades no reportaron personas lesionadas hasta el momento.

Con información de Genaro Zepeda

JAPR