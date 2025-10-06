Secuestran a Mujer Adolescente en Puebla y la Rescatan con Vida en Estado de México

Una joven de 16 años de edad identificada como Isabella Romero, fue privada de la libertad en el municipio de Xochitlán de Vicente Suárez en Puebla. La mujer fue localizada con vida una semana después en Ecatepec, en el Estado de México.

La Dirección de Tránsito de la Policía Municipal informó que en la Colonia Petroquímica de Ecatepec en el Estado de México (Edomex) uniformados de la Secretaría y elementos de Fuerza de Tarea Marina detuvieron a un hombre de 42 años probable responsable de los delitos de violación y privación ilegal de la libertad en agravio de la menor de 16 años originaria de Puebla.

La víctima solicitó auxilio a policías municipales de Ecatepec relatando que había sido retenida desde el pasado 30 de septiembre en un domicilio donde el agresor la mantenía encerrada.

El detenido identificado como Carlos "N" alias el El Cocas fue puesto a disposición del Centro de Justicia para las Mujeres en Ecatepec, por delitos en agravio de Isabella Romero de Aquino.

Mientras tanto, la Unidad de Atención a Víctimas brindó acompañamiento psicológico y jurídico a la menor de edad que habría sido secuestrada en el municipio de Xochitlán en Puebla, y trasladada al Estado de México donde fue rescatada.

Las autoridades de Ecatepec lograron contactar a su familia para acordar su llegada a Ecatepec, en el DIF Municipal donde la adolescene se mantuvo bajo resguardo.

El día 29 de septiembre de 2025 la adolescente Isabella Romero de Aquino fue vista por última vez en el municipio de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, sus familiares reportaron desconocer su paradero y temían que fuera víctima de un delito.

El día que la mujer adolescente fue vista por última vez, vestía suéter color azul cielo con blanco, blusa color verde, leggins color negro y tenis color blanco. Una semana después, logró pedir auxilio a policías de Ecatepec y fue rescatada con vida.

