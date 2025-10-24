¿Dónde Aplican Vacunas Gratuitas Contra el Covid-19, Influenza y Neumococo en Puebla?

Se aproxima la temporada invernal por lo que la Secretaría de Salud de Puebla hizo llamado a la población a participar en la Jornada de Vacunación para enfermedades respiratorias las cuales son influenza, Covid-19 y Neumococo.

Es importante conocer que aunque ha habido ligero decremento de contagios de Covid-19 debido a la vacunación, en lo que va del año se han presentado 404 casos principalmente en adultos mayores, sin defunciones, en comparación con los 586 del 2024, la Jefa departamento de enfermedades Ana Dolores González mencionó lo siguiente.

Recordemos que el Covid-19 es una enfermedad que llegó para quedarse a diferencia de la influenza, no es una enfermedad estacional.

Puebla: Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2025–2026

La Campaña de Vacunación Invernal en Puebla permite reducir la propagación y complicaciones por infecciones respiratorias, además de prevenirlas; Esta jornada ya comenzó y estará activa hasta el 27 de marzo de 2026.

Arranca Campaña de Vacunación Invernal 2025-2026 en Puebla. Foto: Gobierno de Puebla

Un millón 88 mil biológicos contra la influenza están dirigidos a menores de edad, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud, pacientes con enfermedades cardíacas y pulmonares.

Para el Covid-19 aplicarán 426 mil dosis de Moderna y Pfizer a personas de seis meses a 59 años que presenten comorbilidades, embarazadas y personal de salud.

¡Alerta! Ofertan en Internet Vacuna Falsa Contra el Covid-19

Mientras que para prevenir el neumococo habrá más de 83 mil vacunas neumocócica conjugada 13-valente para niñas y niños menores de cinco años, adultos mayores y para personas que padezcan enfermedades crónicas o se encuentren inmunocomprometidos.

Noticias relacionada: El Covid Sigue Vivo en Puebla; Registran Un Contagio Diario

¿Dónde aplicarán vacunas contra enfermedades respiratorias en Puebla?

Estas vacunas serán aplicadas de manera gratuita en todas las unidades médicas de los Servicios de Salud del Estado, IMSS-Bienestar, así como en hospitales y Centros de Salud. Conoce el directorio en ss.puebla.gob.mx

Al respecto, la jefa de Departamento Estatal de Enfermería de los Servicios de Salud, María Serena Álvarez Hernández exhorta a la ciudadania a mantener el autocuidado y el compromiso con la salud, subrayó la relevancia de mantener medidas preventivas como el lavado frecuente de manos, el estornudo de etiqueta y evitar saludar de beso para disminuir la propagación de enfermedades respiratorias.

Historias recomendadas:

Con información de Ana Celia Lara

MCS