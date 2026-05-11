Poblano Finge su Secuestro y lo Encuentran Bebiendo Alcohol con Otros Sujetos

Un hombre fue localizado sano y salvo en la ciudad de Puebla, luego de que presuntamente estuvo secuestrado en Puebla; el hombre se mantuvo incomunicado mientras exigían 30 mil pesos a sus familiares.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) logró la localización con vida del sujeto identificado como José de Jesús "N" de 29 años, quien fue reportado como víctima de secuestro en la capital poblana.

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Investigan supuesta desaparición forzada de un hombre en Puebla

Familiares de esta persona reportaron haber recibido mensajes enviados desde el número telefónico de la víctima, en los que les avisaron que supuestamente se encontraba detenido y posteriormente privado de la libertad.

Detienen a Hombre por Fingir Secuestro y Exigir Dinero en Puebla

En las llamadas telefónicas, exigían la suma de 30 mil pesos a cambio de evitar supuestas represalias. Agentes investigadores adscritos a la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión implementaron acciones de búsqueda y localización en distintos puntos de la ciudad.

Localizan en convivencia con alcohol a supuesta víctima de secuestro en Puebla

Como resultado, José de Jesús "N" fue localizado en la colonia Seda Monsanto, en compañía de otros sujetos y consumiendo bebidas alcohólicas.

Durante la entrevista ministerial, José de Jesús "N" manifestó que en ningún momento estuvo privado de la libertad, descartándose el delito de secuestro. El hombre fue detenido por las autoridades por fingir la privación forzada de su libertad.

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Con información de N+

JAPR