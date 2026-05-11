Poblano Finge su Secuestro y lo Encuentran Bebiendo Alcohol con Otros Sujetos
N+
Los familiares del hombre desaparecido reportaron que les exigieron 30 mil pesos a cambio de evitar supuestas represalias.
COMPARTE:
Un hombre fue localizado sano y salvo en la ciudad de Puebla, luego de que presuntamente estuvo secuestrado en Puebla; el hombre se mantuvo incomunicado mientras exigían 30 mil pesos a sus familiares.
La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) logró la localización con vida del sujeto identificado como José de Jesús "N" de 29 años, quien fue reportado como víctima de secuestro en la capital poblana.
Noticia relacionada: Chofer Finge Secuestro y Pide 150 Mil Pesos a su Familia; Quería Seguir con su Borrachera
Investigan supuesta desaparición forzada de un hombre en Puebla
Familiares de esta persona reportaron haber recibido mensajes enviados desde el número telefónico de la víctima, en los que les avisaron que supuestamente se encontraba detenido y posteriormente privado de la libertad.
En las llamadas telefónicas, exigían la suma de 30 mil pesos a cambio de evitar supuestas represalias. Agentes investigadores adscritos a la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión implementaron acciones de búsqueda y localización en distintos puntos de la ciudad.
Localizan en convivencia con alcohol a supuesta víctima de secuestro en Puebla
Como resultado, José de Jesús "N" fue localizado en la colonia Seda Monsanto, en compañía de otros sujetos y consumiendo bebidas alcohólicas.
Durante la entrevista ministerial, José de Jesús "N" manifestó que en ningún momento estuvo privado de la libertad, descartándose el delito de secuestro. El hombre fue detenido por las autoridades por fingir la privación forzada de su libertad.
Historias recomendadas:
- Panadero Finge Secuestro y Pide 50 Mil Pesos para su Rescate
- Joven Simula su Secuestro para Pedir Rescate de 200 Mil Pesos a su Propia Madre
- Mujer Pierde 100 Mil Pesos; Finge su Secuestro para Recuperarlos
Con información de N+
JAPR