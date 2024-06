Joven con Esquizofrenia Ataca a su Propio Padre con un Machete

Este lunes 18 de junio, en el municipio de Xicotepec de Juárez, Puebla, José Flores, un hombre de 70 años de edad, fue víctima de una brutal agresión perpetrada por su propio hijo, Marcos, quien sufre de esquizofrenia. El incidente ocurrió en el acceso principal de la colonia Fovissste, donde José quedó tendido inconsciente tras ser atacado a machetazos.

Vecinos alarmados por la situación llamaron a los paramédicos de Cruz Roja, quienes acudieron rápidamente para brindarle atención médica. José presentaba graves lesiones en la cabeza, brazos y manos, siendo trasladado de urgencia a un hospital local; su estado de salud es reportado como grave.

Debido a la presión y denuncias de los vecinos, finalmente la policía municipal de Xicotepec detuvo al agresor, Marcos. Según testimonios de la comunidad, este no era un incidente aislado, ya que previamente Marcos había agredido a su padre en varias ocasiones, sin que las autoridades locales tomaran acciones contundentes para proteger a José.

Se sabe que en diversas ocasiones José ha sido golpeado por su hijo, por lo que vecinos habían solicitado apoyo del DIF Municipal y de la policía, sin embargo, no auxiliaron a la víctima, ni detuvieron a su hijo, hasta el día que lo agredió a machetazos.

Incluso, vecinos se vieron obligados a recabar firmas para exigir la intervención de la policía municipal, ya que en ocasiones anteriores las denuncias no habían sido atendidas adecuadamente por las autoridades competentes, así lo mencionó Isabel, una vecina de la víctima, reflejando la frustración y la preocupación de la comunidad ante esta situación de violencia doméstica:

Muchas veces lo ha golpeado, muchas veces y la policía no hace nada, no de apenas, ya de hace mucho tiempo y la policía no le hace nada, ya lo han llevado no lo curan, lo sueltan, y ahorita las firmas son porque nos queremos ir a lo grande