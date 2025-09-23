Continúa Desaparecido Uno de Doce Jóvenes que Habían Sido Reclutados por Delincuentes en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), reveló este martes 23 de septiembre de 2025, avances en las investigaciones respecto de las 12 personas que habrían sido reclutadas por grupos delincuenciales en inmediaciones del municipio de Amozoc.

Personal de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas y Desaparición Forzada por Particulares dio a conocer que continúan los procesos judiciales correspondientes, así como que continúa desaparecido Misael, el único de este grupo de jóvenes aún sin localizar.

Una de nuestras víctimas desaparecidas están haciendo acciones de búsqueda para ubicar su paradero o cuál fue el destino que le dieron a nuestra víctima que es de nombre Misael es la persona que nos falta localizar.

Idamis Pastor celebra que FGE Puebla impidió reclutamiento de jóvenes al crimen organizado en Amozoc

La Fiscal general del estado, Idamis Pastor Betancourt informó que gracias a la intervención de la dependencia se logró impedir la sustracción de estos jóvenes con fines de reclutamiento delincuencial.

Al actuar nosotros de forma inmediata inhibimos ya la desaparición de jóvenes, el reclutamiento que estaban teniendo estos jóvenes y que estaban llevando a cabo en ese municipio (...), entonces creo que sí llevamos avances.

Consideró que el municipio de Amozoc es una zona que está en la mira de la FGE Puebla y se trabaja para atender estos hechos delincuenciales y lograr la detención de objetivos prioritarios.

Por una supuesta oferta de trabajo en redes sociales, al menos 12 jóvenes originarios de Amozoc estuvieron desaparecidos desde principios de este mes, de los cuales 11 regresaron de forma voluntaria a sus hogares, así lo confirmó el Secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González.

En entrevista, comentó que, tras la denuncia de los familiares, autoridades de los tres órdenes de gobierno implementaron el pasado 6 de septiembre un operativo para ubicarlos.

Durante ese fin de semana se desplegó un operativo interinstitucional por la no localización de más de 10 personas reportadas como desaparecidas, originarias del municipio de Amozoc.

