Muere Joven tras Caer de un Juego Mecánico en Feria de Huauchinango, Puebla

La noche de este viernes 6 de marzo de 2026 un fatal accidente se registró durante la “Feria de las Flores” que se lleva a cabo en el municipio poblano de Huauchinango.

Y es que en la colonia El Potro, lugar donde se desarrolla esta celebración, un joven perdió la vida instantáneamente tras caer de un juego mecánico a más de 40 metros de altura.

Muere joven tras caer de un juego mecánico en Huauchinango, Puebla

El ahora occiso habría caído de más de 40 metros de altura, presuntamente mientras el juego mecánico se encontraba en movimiento, lo que desató momentos de pánico entre los asistentes.

Tras el accidente, elementos de seguridad y cuerpos de emergencia se movilizaron de inmediato a las inmediaciones de la “Feria de las Flores" en Huauchinango para atender la situación y brindar apoyo a los presentes.

Al lugar también arribaron elementos del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina (SEMAR) y personal de Protección Civil, quienes procedieron a acordonar el área para realizar las diligencias correspondientes e inspeccionar el funcionamiento del juego mecánico.

Al confirmar que el afectado ya no contaba con signos vitales, de inmediato dieron aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla para realizar las diligencias y el levantamiento del cuerpo.

Empresa concesionaria se hará cargo de gastos por muerte de joven en Huauchinango, Puebla

El Ayuntamiento de Huauchinango emitió un comunicado lamentando los hechos y asegurando que mantendrá labores coordinadas con Protección Civil y FGE Puebla con el fin de que el suceso sea revisado y atendido con transparencia y prontitud.

Asimismo dio a conocer que la empresa concesionaria del juego mecánico cuenta con póliza de seguro y coberturas exigidas por la ley, por lo que deberá cumplir con sus responsabilidades en este fatal accidente.

Con información de Franco Arteaga

GMAZ