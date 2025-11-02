Falleció una Joven Atropellada por una Grúa durante la Caravana de la Santa Muerte en Puebla

La noche del sábado 1 de noviembre una mujer murió presuntamente atropellada por una grúa en la calle 2 Poniente entre las calles 5 y 3 Norte en pleno Centro Histórico de la ciudad de Puebla.

Al parecer la unidad participaba en el desfile organizado por creyentes de la Santa Muerte, cuando la víctima, quien viajaba en la parte superior, cayó accidentalmente y la grúa la arrolló.

El cuerpo de la mujer terminó inerte sobre la calle 2 Poniente de Puebla. Foto: Reporte ciudadano

Muere joven arrollada por una grúa en pleno Centro Histórico de la ciudad de Puebla

Pasadas las 8 de la noche del sábado, testigos y participantes del Desfile de la Santa Muerte en calles del centro de Puebla, reportaron a los números de emergencia que había una mujer atropellada.

La Policía Estatal Turística, reportó que durante el recorrido de la caravana de aproximadamente 500 creyentes de la Santa Muerte, una grúa atropelló a una mujer la cual quedó inconsciente.

Aunque los paramédicos intentaron reanimarla en el lugar, los esfuerzos no fueron suficientes, y la joven perdió la vida sobre el asfalto adoquinado.

No fue identificada la mujer fallecida por atropellamiento durante el Desfile de la Santa Muerte en Puebla

Elementos de Protección Civil Municipal a bordo de la ambulancia A-3209 confirmaron el fallecimiento de la femenina, quien hasta el momento se encuentra en calidad de desconocida.

Mientras tanto, elementos de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla (SSC) acordonaron la vialidad para comenzar las diligencias de ley. Personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) comenzó la investigación mientras que el Servicio Médico Forense (Semefo) acudió para el levantamiento del cadáver.

