Mujer Va a la Estética y Termina Apuñalada por su Expareja en Puebla

Un sujeto fue detenido por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa, en agravio de su expareja sentimental con un arma punzocortante en San Andrés Cholula, Puebla.

La Fiscalía General del Estado (FGE) cumplió con una orden de aprehensión en contra de Juan "N" de 52 años de edad, quien habría atacado a la mujer el pasado 14 de junio de 2025.

Mujer sobrevive a intento de feminicidio de su expareja en San Andrés Cholula

De acuerdo con las investigaciones, la víctima se encontraba en una estética ubicada en el municipio de San Andrés Cholula, cuando Juan "N" presuntamente ingresó al establecimiento y comenzó a agredirla con un instrumento punzocortante.

La expareja del hoy detenido, logró salir del lugar y refugiarse en su domicilio, donde se encontraba un familiar que intervino oportunamente para evitar que continuara la agresión.

Juan “N” fue detenido por el intento de feminicidio de una mujer en una estética de Puebla

Después de reunir datos de prueba, la Fiscalía de Puebla identificó al probable responsable y solicitó la correspondiente orden de aprehensión, misma que fue ejecutada en la colonia Cuayantla, perteneciente a la junta auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo, del municipio de San Andrés Cholula.

Juan "N" quedó a disposición del Juez de Control, quien determinará su situación jurídica por el intento de su exmujer en Puebla.

