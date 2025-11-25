Julieta, mejor conocida como La China Poblana "Corre con Causa”, abrió su corazón para compartir la historia que transformó su vida: Ella comenzó a correr maratones en busca de milagros tras acompañar a su hija recién nacida en una dura batalla contra el Síndrome de West.

Luisa Julieta Escobar Parra nació en la ciudad de Puebla y, desde muy pequeña, la vida la puso frente a desafíos que forjaron su fortaleza. Creció en medio de retos familiares y aprendiendo a respirar con cautela debido a su diagnóstico de asma, sin embargo, fue otro tema de salud el que un día cambió el rumbo de su historia.

La historia detrás de la Corredora "La China Poblana". Foto: Cortesía Julieta Escobar

La llegada de su primer hija fue uno de los momentos más felices para ella y su esposo, pero una noticia inesperada los llenó de incertidumbre y angustia; Su bebé fue diagnosticada con Síndrome de West. Esto mencionó Julieta en una entrevista para exclusiva para N+.

Cuando me dieron el diagnóstico lloraba todos los días, sientes el luto en vida

Bebé diagnosticada con Síndrome de West inspira a una madre a volverse maratonista

La poblana menciona que su hija comenzó a mostrar unos tipos de "retortijones" por lo que decidió llevarla al médico; Fue entonces que le dijeron que padecía Síndrome de West, un trastorno neurológico donde los bebés presentan espasmos y comienzan a olvidar cómo comer, llorar e incluso reír.

Debido a esta enfermedad Julieta lo dejó todo, renunció a su trabajo y se dedicó a cuidar a su hija todo el tiempo; Pero un día decidió comenzar a correr todas las mañanas desde las 5:00.

Pronto se dio cuenta que el correr la ayudaba a regresar a casa más fuerte y con mejores ánimos para enfrentar la batalla que luchaba junto a su pequeña, hasta que finalmente decidió inscribirse a carreras. Julieta comenzó a correr no solo con los pies, sino con el corazón.

"Yo corro por un milagro" primer maratón de Julieta. Foto: Cortesía Julieta Escobar

Al ver estas carreras como un desafió pensó en correr un maratón para que Dios le hiciera un milagro y curara a su bebé; "Pensé que eso haría que Dios tomara en cuenta y curara a mi hija" mencionó Luisa.

Fue así que con el corazón en la mano y con un tiempo de 4 horas con 21 minutos realizó su primer maratón en honor a su hija y rezando para que se curara. Esto agregó.

Yo no quería llegar a la meta del maratón, quería llegar a la meta de la enfermedad

Corredora "La China Poblana" pedía un milagro para que su hija se curara

Julieta mencionó que en esas mismas fechas fue la visita del Papa Francisco a México, en donde tuvo la oportunidad en llevar a su hija a bendecirla; La fe y su intención en el maratón comenzó a dar frutos, pronto su hija comenzó a notar mejorías y un día sin imaginarlo una nueva esperanza llegó.

"Creen en los milagros" menciona Julieta que eso le dijo el médico en su siguiente consulta, pues su bebé se había curado de la enfermedad a pesar de que solo había 1% de posibilidad de que esto sucediera.

Corredora "China Poblana" participó en el Maratón Puebla 2025. Foto: Cortesía Julieta Escobar

Pero este fue solo el inicio, Julieta decidió ayudar a más niños que padecen de Síndrome de West pues sabe que es un padecimiento muy complicado y sobre todo costoso pues los pequeños necesitan de sillas especiales que llegan a costar entre 20 mil hasta 40 mil pesos.

La China Poblana "Corredora con Causa" ayuda a niños con Síndrome de West juntando donativos en cada kilómetro

A partir de ese momento, Luisa decidió unirse a la Fundación "Camina Junto a Mi" la cual apoya a niños con epilepsia de difícil control y a sus familiares; Junto a ellos realiza carreras con diferentes distancias para poder recaudar fondos y poder comprar más sillas PCI para quien más lo necesita.

Julieta corre cada maratón para recaudar fondos y comprar sillas. Foto: Cortesía Julieta Escobar

Julieta decidió portar el traje típico de la China Poblana por dos profundas razones,; La primera es porque Catarina de San Juan representa para ella la fuerza y valentía de una mujer guerrera, y la segunda porque al portar este símbolo de identidad y tradición logra captar la atención de quienes la ven correr, abriendo así un espacio para hablar del Síndrome de West e invitar a más personas a sumarse a esta causa tan noble.

El faldón, junto a una crinolina que apenas le puse, pesa mucho, debo correr con 5 kilos más, lo cual es difícil pero lo tengo que hacer para que nos volteen a ver y que haya donativos.

Julieta Escobar La China Poblana "Corre con Causa" participa en diferentes carreras para recaudar fondos para niños con Síndrome de West; Cada kilómetro es dedicado a las personas o familiares de donadores, esto mencionó.

Todo suma, y yo lo traslado en correr, en el esfuerzo que se da, cuando ya logramos los 42 kilómetros ya juntamos lo de una silla... Hay gente que me dice yo donó el kilómetro 23 porque mi familiar tiene cáncer, entonces vamos rezando por el familiar, yo llevo en mi brazo los nombres de las personas que donaron.

La maratonista considera que si a ella le funcionó el rezar por su hija, también reza por aquellas personas que se lo piden pues todos merecen bendiciones.

Corredora "La China Poblana" participó en el Maratón de París 2023. Foto: Cortesía Julieta Escobar

Luisa menciona que lleva seis años con la fundación "Camina Junto a Mi" y actualmente ha corrido diez maratones con causa, con los cuales han podido ayudar a 17 pequeños con una silla especial para cada quien.

La China Poblana "Corre con Causa" ha participado en carreras nacionales en Querétaro, CDMX, Yucatán, Puebla e incluso en el Maratón internacional París 2023 - el cual fue costeado por su cuenta- en donde lució portando el traje típico con la bandera de México en los hombros

Historias que inspiran: Julieta Escobar finalista de premio Carmen Serdán en Puebla

Además, Julieta llegó como finalista al premio Carmen Serdán "Mujeres Resilientes" en donde compartió su historia de lucha e inspiración para motivar a más personas en Puebla; La corredora mencionó que nunca hay que darse por vencidos, esto agregó.

Diagnóstico no es pronóstico, y el pronóstico solo lo tiene Dios; A mí , me dijeron muchas veces "lo siento mucho" y mi hija está más viva que nunca.

Además dio un mensaje para los familiares de quienes padecen alguna enfermedad; Pide que también cuiden su salud y que vivan cada día, paso a pasito, aunque vean la meta lejos.

Hay que aferrarnos, valorar cada milagro diario que nuestro familiar da, porque en una sonrisa, en una actitud, en un movimiento de manita, es un milagro en donde Dios dice aquí estoy presente, y eso es lo que les quiero decir, que no pierdan la fe, que si se puede.

Pero esta batalla no termina, por lo que cada granito de arena es fundamental para los niños quienes aparte de luchar contra su padecimiento, se enfrentan con la discriminación viven por parte de la sociedad; Por ello la misión de Julieta es crear su propia fundación de la mano de "Camina Junto a Mi" para llegar a más pequeños que lo necesitan.

Con información de Maggie Castillo

