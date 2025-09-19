Desaparece Hombre Tras Sufrir Fuerte Accidente en su Automóvil en Puebla

Familiares de Julio César Vázquez Rojas lo están buscando luego de reportarlo como desaparecido; el pasado 8 de septiembre de 2025 perdieron todo tipo de comunicación con él.

De acuerdo con el boletín de búsqueda compartido por la Comisión de Búsqueda del Estado de Puebla, Vázquez Rojas, de 39 años de edad, fue visto por última vez en la colonia 16 de Septiembre Sur de la capital poblana.

Julio César Vázquez Rojas desaparece después de sufrir accidente en la colonia 16 de Septiembre Sur de Puebla

De acuerdo con un familiar de Julio César Vázquez Rojas que contactó directamente con el equipo de N+, dejaron de saber de él luego de sufrir un accidente vial mientras conducía su vehículo rumbo a su trabajo el pasado 8 de septiembre.

Tras darse a conocer la noticia que su automóvil se encontraba abandonado, fue buscado por sus conocidos en diferentes instituciones para saber su paradero, sin obtener respuesta alguna.

En la foto del automóvil compartida por la familia del hombre desaparecido, se puede observar el vehículo abandonado completamente destrozado de la parte delantera y su costado izquierdo.

Señas particulares de Julio César Vázquez Rojas, desaparecido en Puebla capital

Julio César Vázquez Rojas es de tez morena clara, mide aproximadamente 1.60 mts, tiene una cicatriz tipo queloide en el antebrazo derecho de 10 centímetros de diámetro, otra por operación de apéndice, y un tatuaje de centímetro y medio con la letra “E” en la muñeca derecha.

El día de su desaparición vestía una sudadera con gorro color gris, playera, pants color azul con franjas blancas a los costados y tenis color azul rey.

