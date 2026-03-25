Llega a Puebla la Réplica de la Sábana Santa a Puebla: Lugar, Fechas y Horarios

A partir de este 24 de marzo arrancaron las visitas para conocer la replica de la Sábana Santa de Turín, o Síndone en Puebla, en N+ te decimos en qué templo se estará y hasta qué fecha tienes para conocer esta representación de una de las reliquias más venerada por el catolicismo totalmente gratis.

La Sábana Santa de Turín ha despertado la fe de los católicos por muchos años, este lienzo de lino muestra la imagen frontal y dorsal de un hombre con marcas de tortura por lo que se cree que fue la pieza con la que fue cubierto el cuerpo de Jesucristo después de su crucifixión.

Esta reliquia del cristianismo se ha mantenido conservada en la Catedral de Turín, Italia; su tamaño y características han generado gran interés y se ha convertido en objeto de diferentes debates científicos.

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Exposición de la Réplica de la Sábana Santa 2026 en Puebla

A pesar de que la pieza original se encuentra en la ciudad de Turín, los poblanos podrán apreciar una replica sin necesidad de viajar hasta Europa, pues a partir de este martes llegó la Exposición de La Sábana Santa a la ciudad de Puebla.

Así luce la Sábana Santa conservada en la Catedral de Turín. Foto: Gobierno de México

La Parroquia Cristo Rey Los Fuertes, Templo de El Calvario de Puebla y el Centro de Investigación Othonia presentan este símbolo católico previo a la Semana Santa 2026.

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¿Cuándo y dónde ver la Réplica de la Sábana Santa en Puebla este 2026?

La Exposición de la Réplica de La Sábana Santa se llevará acabo del 24 de marzo al domingo 5 de abril en un horario de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 4:00 p.m. a 6:00 p.m., mientras que el Viernes Santo estará disponible desde las 9:00 de la mañana. El acceso para conocer este símbolo religioso es totalmente gratuito.

Esta obra estará expuesta en el Templo de El Calvario en la ciudad de Puebla ubicado en la Calzada de Los Fuertes esquina con 22 Oriente; Además, dieron a conocer que la entrada para acceder es por el polideportivo y para cualquier duda estará disponible el siguiente número telefónico 2225806394.

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Con información de N+

MCS