El paso de la tormenta "Jerry" ha dejado severas afectaciones en la Sierra Norte de Puebla, uno de los municipios con más inundaciones y derrumbes es Huauchinango en donde ha registrado más de 52 horas de lluvia constante.

La intensa precipitación provocó que la tierra se viniera abajo y con ella la tranquilidad de las familias pues los deslaves dejaron a viviendas cubiertas de lodo y algunas de ellas se terminaron derrumbando pues no soportaron el peso del alud.

Tormenta "Jerry" Deja Derrumbes y Al Menos a una Persona Sin Vida en Puebla

En la capital del municipio se registraron inundaciones que dejaron las calles como si fueran ríos, e incluso varias colonias se quedaron sin luz; Además reportaron que el Hospital ISSSTE de Huauchinango quedó bajo el agua tras las fuertes lluvias.

La unidad médica presenta anegaciones considerables en planta baja y filtraciones en el segundo nivel por lo que se ven afectados los Servicios de Urgencias, Quirófano, Áreas de Gobierno 1y 2, Farmacia, Vigencia de Derechos, Trabajo Social, Hospitalización de Hombres y Mujeres, Rayos X y Laboratorio por lo que el servicio médico fue suspendido.

Deslaves en Col. Mirador de Huauchinango dejan a familias sin sus viviendas

Luego de varias horas de la lluvia constante, vecinos escucharon un fuerte estruendo, en cuestión de segundos, toneladas de tierra y piedras se deslizaron sobre la pendiente, arrasando con lo que encontraron a su paso.

Cuatro familias de las colonias El Mirador y Nuevo Monterrey, resultaron afectadas, las casas quedaron sepultadas parcialmente entre lodo, ramas y escombros.

Las personas afectadas solicitaron auxilio a través de redes sociales, lo que permitió la pronta intervención de los grupos de emergencia.

Ante esta situación, el Presidente Municipal Rogelio López Angulo informó que el Recinto Ferial de Huauchinango fue habilitado como refugio temporal, e hizo llamado a las familias de la comunidad a evacuar de manera preventiva en caso de ser necesario durante las próximas horas.

Las autoridades municipales se mantienen en alerta permanente, monitoreando las condiciones climáticas y coordinando acciones para salvaguardar la integridad de la población.

Deslaves dejan afectaciones en Huauchinango, Puebla. Foto: Gobierno Municipal de Huauchinango

Una persona presuntamente perdió la vida tras deslave en Huauchinango, Puebla

Elementos de Protección Civil Estatal, Guardia Nacional y el Ejército Mexicano arribaron para brindar apoyo, retirar escombros y rescatar pertenencias.

De manera preliminar, se reporta una víctima mortal, aunque las labores de búsqueda continúan para descartar más personas atrapadas.

Las autoridades municipales evalúan los daños y analizan la posibilidad de reubicar a las familias quienes perdieron sus viviendas.

Gobernador de Puebla se dirige a Huauchinango ante desastres causados por lluvias

El Gobernador Alejandro Armenta Mier se dirige a Huachinango para atender y supervisar las acciones de apoyo para los afectados y dio a conocer que pusieron a disposición de la población una ambulancia aérea.

Me traslado a Huauchinango, estamos atendiendo desde el día de ayer la contingencia (...) hay una ambulancia aérea que esta atendiendo a los enfermos.

Mientras tanto, piden a la población mantenerse alerta ante el pronóstico de más lluvias en la Sierra Norte, donde el suelo continúa inestable.

Con información de Franco Arteaga

