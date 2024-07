Aparece el Cuerpo de un Hombre Flotando en el Río; Llevaba Varios Días Desaparecido

La mañana de este miércoles 3 de julio, habitantes de la comunidad de San Juan Tahitic localizaron el cuerpo de un hombre en el Río Xochiateno en el municipio de Zacapoaxtla en Puebla, quien al parecer perdió la vida al caer accidentalmente a la corriente.

De acuerdo a la información de testigos y familiares proporcionada a las autoridades correspondientes vía telefónica, se hizo el reporte de la localización de un masculino sin vida en el Río Xochiateno, luego de la búsqueda del varón. La familia mencionó que la última vez que vieron al hoy occiso fue el pasado domingo.

Los familiares dieron a conocer que el pasado domingo 30 de junio, Samuel "N", de 46 años de edad, salió hacia la parte trasera de su hogar, en dirección al río que se encuentran a unos metros, pero debido a las fuertes lluvias que se registraron ese día, al parecer el hombre accidentalmente cayó hacia la corriente.

Samuel estuvo desaparecido más de 72 horas y fue localizado en el Río Xochiateno

Desde este acontecimiento, los familiares del varón mencionaron que no se percataron de su regreso, refiriendo que ese día no pudieron salir a buscarlo por las inclemencias del tiempo; por tal motivo, el pasado lunes decidieron salir a buscarlo, sin embargo, no pudieron localizarlo.

Fue hasta el día martes que tomaron la decisión de comunicarse con las autoridades locales para que los ciudadanos los apoyaran con la búsqueda en las orillas del río, pero tampoco pudieron encontrarlo.

Finalmente, el miércoles se reanudaron las labores de búsqueda y, tras varias horas, lograron localizar el cuerpo de Samuel flotando en las aguas; ante esta situación, los comuneros realizaron este reporte a las autoridades municipales, quienes de manera inmediata arribaron a la zona para acordonar el lugar, mientras estaban en la espera del Ministerio Público.

Minutos después, los agentes iniciaron con las investigaciones de este lamentable hecho, para poder determinar la causa de la muerte del masculino; así mismo, realizaron la extracción del cadáver en el agua.

Con información de Julián Arturo Peña

