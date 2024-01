Investigan Posible Feminicidio de una Mujer Que Cayó de un Edificio

La noche del jueves 18 de enero de 2024 fue localizado el cadáver de una mujer en la prolongación de la 14 Sur, al sur de la ciudad de Puebla.

El reporte al 911 alertó a las autoridades, pues el cuerpo de la víctima se encontraba tirado en el suelo, al pie de unos departamentos del Infonavit San Jorge.

Elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana acudieron al punto para acordonar la zona y comenzar con las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer falleció por un traumatismo craneoencefálico severo; por lo que habría caído desde uno de los pisos más altos de un edificio.

El infonavit San Jorge fue acordonado para realizar las investigaciones. Foto: Ehécatl Mello | N+

La fémina de aproximadamente 20 a 25 años de edad, vestía un pantalón de mezclilla y una sudadera de color azul, hasta el momento no ha sido identificada y vecinos de la zona dicen no reconocerla, por lo que se cree que no vivía en dicha unidad habitacional.

Cabe señalar que las autoridades no descartan un posible feminicidio, por lo que los agentes de Fiscalía General del Estado comenzaron con las investigaciones.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Semefo y se esperan los resultados de la necrocirugía de ley en los próximos días.

Te recomendamos:

Con información de Maggie Castillo.

MCS