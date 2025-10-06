Localizan una Granada de Fragmentación en Calles de Puebla; Vecinos Se Ponen en Alerta

Un artefacto explosivo puso en alerta a la colonia Domingo Arenas de San Martín Texmelucan en Puebla; Vecinos reportaron el hallazgo de una granada en la calles Florencio Espinoza y Vicente Guerrero.

La mañana de este 6 de octubre habitantes de la ciudad mencionada, localizaron un objeto con características similares a las de una granada por lo que de inmediato llamaron al número de emergencias para prevenir cualquier explosión.

Confirman hallazgo de granada de fragmentación en San Martín Texmelucan, Puebla

La Policía Municipal de San Martín Texmelucan arribó al sitio y confirmó que se trata de una granada de fragmentación por lo que solicitó el apoyo de la Policía Estatal.

De inmediato, elementos del área de Control de Explosivos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado llegaron al sitio para implementar el protocolo correspondiente.

La Policía Estatal de Antiexplosivos realizó la valoración del artefacto y continua con las diligencias correspondientes, quedándose a cargo del sitio.

Cierran calles Florencio Espinoza y Vicente Guerrero por hallazgo de granada

Mientras se realizan las acciones de mitigación de riesgos, tránsito municipal y la Policía Estatal Preventiva acordonaron las calles Florencio Espinoza y Vicente Guerrero por lo que el paso a estas vialidades no está permitido.

Las autoridades exhortan a la población a no acercarse a la zona de la colonia Domingo Arenas y seguir las recomendaciones de los agentes para evitar algún incidente.

Además, piden a los habitantes de San Martín Texmelucan que conserven la calma pues elementos de Bomberos y Protección Civil Estatal ya se encuentran verificando el lugar para confirmar que no haya otro artefacto explosivo y que este no ponga en riesgo la integridad de los colonos.

La información sigue en desarrollo y se espera que en las próximas horas se de a conocer el origen de esta granada de fragmentación y dar con el o los responsables de dejar este artefacto.

Con información de N+

MCS