Un Hombre Mató a un Niño por Ponerse a Llorar en Puebla: Era Hijo de su Pareja Sentimental

Un sujeto identificado como Luis Fernando "N" es investigado por el presunto homicidio de un menor de edad, hijo de su pareja sentimental en San Martín Texmelucan.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que se obtuvo la vinculación a proceso del hombre de 27 años de edad, por la comisión del delito de homicidio calificado en agravio de un menor.

Como resultado del trabajo ministerial, hoy se sabe que el día 15 de agosto de 2024, en un inmueble ubicado en el municipio de San Martín Texmelucan, el imputado presuntamente agredió físicamente al menor luego de que éste comenzara a llorar mientras era bañado con una manguera.

Luis Fernando "N" presuntamente golpeó en el estómago al niño para después arrojarlo al piso, provocándole lesiones de gravedad que derivaron en su fallecimiento mientras recibía atención médica en un hospital.

Cumplen orden de aprehensión contra Luis Fernando "N" por matar al hijo de su pareja en Puebla

Una vez acreditada la probable participación del sujeto, se obtuvo del órgano jurisdiccional la orden de aprehensión que fue ejecutada por agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE).

El Juez de Control valoró los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público, y resolvió vincular a proceso a Luis Fernando "N", imponiendo medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la cual deberá cumplir al interior de un centro de reclusión durante su proceso penal.

