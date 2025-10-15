Sujeto le Avienta una Piedra a Perro "Huesitos" y lo Lesiona en Puebla

Un sujeto identificado como Luis “N” irá a juicio por el delito de maltrato animal, luego que fue captado en video aventándole una piedra a un perro de nombre “Huesitos” mismo que sufrió severas lesiones en el municipio de Santiago Miahuatlán.

Es importante destacar que a pesar que el lomito fue rescatado por una asociación que llegó a la calle 4 Norte de dicho municipio, tres meses después perdió la vida.

Luis “N” aventó piedra a perro “Huesitos” y le dejó graves lesiones en Santiago Miahuatlán, Puebla

De acuerdo con la investigación, el 12 de febrero del presente año, Luis “N” se acercó a un perro de raza mestiza que se encontraba sobre la banqueta de la calle 4 Norte, en la colonia Guadalupe, municipio de Santiago Miahuatlán, donde le arrojó una piedra, causándole diversas lesiones.

En su momento el responsable fue aprehendido y vinculado a proceso. Actualmente, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) a través de la Coordinación de Litigación, continúa con los actos jurídicos a fin de obtener una sentencia condenatoria contra el agresor.

Durante el desahogo de la audiencia intermedia, la autoridad judicial admitió todos los medios de prueba ofertados por la FGE Puebla, dictándose el auto de apertura a Juicio Oral contra Luis “N”, de 30 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de maltrato animal.

Murió de cáncer perrito “Huesitos” en Tehuacán, Puebla

Murió el perrito "Huesitos", agredido en febrero pasado por un sujeto quien le aventó una piedra mientras dormía en calles de Santiago Miahuatlán, en el municipio de Tehuacán, Puebla.

A consecuencia de la agresión presentó fracturas y otras lesiones en el cuerpo. Fue rescatado y apoyado durante varios meses por una asociación animalista.

A pesar de haber superado las lesiones en las patas le detectaron cáncer y aunque inició un tratamiento, falleció el 30 de mayo.

Con información de la FGE Puebla

