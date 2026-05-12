Madre e Hija Fueron Atropelladas por una Grúa en Calles de Tehuacán, Puebla

Un hombre fue detenido tras atropellar a madre e hija con una grúa la tarde de este martes 12 de mayo de 2026 en calles del municipio de Tehuacán, Puebla.

Las dos mujeres se encontraban en la intersección de la avenida Héroe de Nacozari y la calle 4 Poniente, sufriendo heridas de consideración tras ser embestidas por la unidad de carga.

Grúa atropella a madre e hija en Tehuacán, Puebla

La tarde de este martes, el operador de una unidad de carga pesada perdió el control del vehículo y se subió a la banqueta en la intersección de las calles Héroe de Nacozari y 4 Poniente.

En el punto estaban dos mujeres comerciantes, madre e hija, quienes fueron atropelladas, por lo que los testigos llamaron al número de emergencias para pedir auxilio.

En tanto, agentes de la Policía Municipal de Tehuacán llegaron al lugar de los hechos y detuvieron al conductor. Se desconoce el estado de salud de las dos personas quienes fueron embestidas.

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Estudiante fue atropellado en la colonia Resurgimiento de Puebla

El pasado 4 de mayo un estudiante de seis años de edad fue atropellado en calles de la colonia Resurgimiento, ubicada al nororiente de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, el menor de edad vestía uniforme escolar, por lo que se presume que el accidente pasó después de la hora de salida de una escuela ubicada en calles aledañas.

Adulto Mayor en Triciclo Fue Atropellado por una Mujer que Trató de Escapar en Puebla

Los paramédicos acudieron a brindarle atención médica y lo trasladaron a un hospital, en tanto, peritos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llevaron a cabo diligencias para deslindar responsabilidades.

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Con información de Jorge CEA

GMAZ