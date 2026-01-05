Padrastro Abusa de una Niña de Cuatro Años con la Autorización de su Madre en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo una sentencia condenatoria en contra de Anadalay "N" y Carlos Andrés "N", madre y padrastro de la víctima de cuatro años de edad, quienes fueron señalados del delito de abuso.

De acuerdo a las investigaciones recabadas por las autoridades, el hecho habría sucedido en enero de 2023 al interior del domicilio ubicado en Fraccionamiento Misiones de San Francisco en el municipio de Coronango en Puebla.

La menor se encontraba en su vivienda cuando su padrastro abusó de ella, además, las agentes investigadores lograron comprobar que la madre de la niña estaba presente en el momento del acto y no intervino para impedirlos.

Obtienen pruebas de abuso en agravio de una menor en Coronango, Puebla

Una vez recabadas las evidencias del delito, el Ministerio Público ordenó una orden de aprehensión en contra de Anadalay "N" y Carlos Andrés "N" quienes fueron vinculados a proceso y continuaron su proceso legal bajo prisión mientras se determinaba su culpabilidad.

La Fiscalía presentó de manera oportuna diversos medios de prueba en cada una de las audiencias celebradas dentro de este proceso y luego del análisis y valoración de dichas evidencias, la autoridad jurisdiccional determinó emitir una sentencia condenatoria en su contra.

Sentencian a más de 26 años en prisión a madre y padrastro de niña de cuatro años en Puebla

En la audiencia de Individualización de Sanciones, el Tribunal de Enjuiciamiento les impuso a Anadalay "N" y Carlos Andrés "N", una sentencia de 26 años, 7 meses y 15 días de prisión, así como el pago de la reparación del daño moral y material.

Por la seguridad de la víctima, las autoridades no dieron a conocer quién quedó como tutor de la niña, sin embargo, se sabe que se le brindó el protocolo ante estas situaciones por lo que recibió atención médica y psicológica en este proceso.

Luego de tres años, la menor recibió justicia luego de ser víctima por parte de la pareja de su madre, misma quien permitió los hechos sin hacer nada al respecto.

