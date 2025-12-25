Manifestantes Cierran la Circulación en Jantetelco-Izúcar de Matamoros en Puebla

La mañana de este jueves 25 de diciembre de 2025 un grupo de personas llegó al kilómetro 067+000 de la carretera Santa Bárbara-Izúcar de Matamoros y la bloquearon, cierre que continúa hasta el momento.

Los manifestantes que cerraron la circulación a la altura del tramo carretero Jantetelco-Izúcar de Matamoros acumulan más de tres horas en el lugar, exigiendo agilizar la búsqueda de Nemecio Herrera Gutiérrez, inspector auxiliar de Agua Dulce, junta auxilar del municipio de Tilapa.

Manifestantes bloquean la carretera Santa Barbara-Izúcar de Matamoros en Puebla

Fue cerca de las 11:00 de la mañana de este jueves que un grupo de personas arribó a la carretera Santa Bárbara-Izúcar de Matamoros a la altura del kilómetro 067+000 para cerrar la circulación de ésta.

Hasta el tramo carretero Jantetelco-Izúcar de Matamoros llegaron elementos de la Guardia Nacional de Carreteras para salvaguardar la integridad de los manifestantes y evitar alguna tragedia.

Cabe destacar que el cierre de circulación que ya lleva más de tres horas por parte de este grupo de ciudadanos, es para exigir agilizar la búsqueda de Nemecio Herrera Gutiérrez, inspector auxiliar de Agua Dulce, junta auxilar del municipio de Tilapa.

Mientras tanto, las autoridades recomiendan a quien tenga que transportarse por dicha arteria vial tomar como ruta alterna la carretera libre Atlixco-Izúcar de Matamoros.

Con información de Guardia Nacional de Carreteras

