Marcha de Trabajadores de la Salud en Puebla Provoca Cierres Viales

La tarde de este miércoles 17 de septiembre un grupo de trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) realizaron en la ciudad de Puebla una marcha en forma de protesta exigiendo un aumento de salarios.

La movilización inició desde el hospital del ISSSTEP ubicado en la colonia Jardines de San Manuel, descendiendo al Boulevard 5 de Mayo para dirigirse hacia las oficinas de gobierno que se encuentran en Casa Aguayo.

SSC Puebla realiza cierres viales para desarrollo de la marcha

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla, llegaron a la zona donde el personal de salud realiza su marcha para realizar cierres viales en las calles que sean necesarias, y evitar de esta manera algún accidente.

De acuerdo con los elementos de seguridad, la movilización de los trabajadores del ISSSTEP solo afecta un carril del Boulevard 5 de Mayo, el que va con dirección a Casa Aguayo.

Personal de enfermería del ISSSTEP realiza marcha para exigir salarios dignos

Como una manera de exigir mejores salarios, personal del área de Enfermería del ISSSTEP realizó una movilización, misma que inició en el hospital de la dependencia ubicado en la colonia Jardines de San Manuel y finalizaría en las oficinas de gobierno que se encuentran en Casa Aguayo.

De manera pacífica pero gritando a todo pulmón sus consignas, el personal de salud avanzó por el Boulevard 5 de Mayo, custodiados por elementos de la Policía Municipal quienes realizaron cierres intermitentes en la vialidad para evitar cualquier tipo de accidente.

Entre las consignas que se podían leer en sus pancartas estaban frases como: “Enfermería ISSSTEP, unidos por un salario digno”, entre otras más.

Con información de SSC Puebla

GMAZ