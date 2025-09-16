Encuentran a Mujer Sin Vida Hincada y Rodeada de Abejas en Puebla: Estuvo Desaparecida Dos Días

La tarde del martes 16 de septiembre fue localizado el cadáver de una mujer en un paraje del Carril de San Cristóbal en inmediaciones de la junta auxiliar de Santa María Xonacatepec, Puebla.

Policías Estatales fueron los primeros respondientes, y confirmaron la presencia de un cuerpo sin vida de una mujer que estuvo desaparecida más de un día en la zona.

La madre de la víctima informó que su hija salió a trabajar el pasado sábado 13 de septiembre y ya no regresó a casa por lo que implementaron labores de búsqueda que terminaron con el hallazgo sin vida de Mayra Hernández de 54 años.

La mujer estaba inconsciente e hincada, además estaba rodeada de abejas por lo que fue necesario el apoyo de bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP) quienes dispersaron a los insectos.

De acuerdo con información de fuentes policiales, la víctima habría fallecido a consecuencia de una congestión alcohólica y se golpeó diversas partes del cuerpo y cabeza.

Investigan la muerte de una mujer que desapareció desde el 13 de septiembre en Santa María Xonacatepec

La zona fue acordonada a la espera de las diligencias de levantamiento de cadáver por parte de peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE), instancia que determinará las causas del deceso.

Familiares permanecieron en el lugar mientras las autoridades realizaron las diligencias correspondientes.

