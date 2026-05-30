Fueron Encontrados Ocho Murciélagos en un Preescolar de Tilapa, Puebla

De los ejemplares identificados, dos fueron liberados en un área segura por autoridades estatales, mientras que seis fueron resguardados.

Hallazgo Ocho Murciélagos Preescolar Manuel Orozco y Berra Tilapa PueblaFoto: X @PCGobPue

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Murciélagos en un preescolar de Tilapa, Puebla: Protección Civil asegura la integridad de ocho ejemplares. Conoce el destino de estos animales y la respuesta de las autoridades.

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