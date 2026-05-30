Fueron Encontrados Ocho Murciélagos en un Preescolar de Tilapa, Puebla

Este viernes 29 de mayo de 2026 fue reportada a cuerpos de emergencias la presencia de murciélagos en el Preescolar Manuel Orozco y Berra ubicado en el municipio poblano de Tilapa.

Elementos de Protección Civil del estado y municipal se movilizaron a la escuela de donde provino el reporte y localizaron ocho ejemplares siendo retirados y puestos a salvo.

Encuentran ocho murciélagos en Preescolar Manuel Orozco y Berra de Tilapa, Puebla

La tarde de este viernes la Coordinación de Protección Civil estatal atendió el reporte de la presencia de murciélagos en el Preescolar Manuel Orozco y Berra, en el municipio de Tilapa.

Fueron identificados ocho murciélagos en árboles ubicados dentro del plantel. Personal en conjunto con Protección Civil Municipal, los retiró de forma que la integridad de los ejemplares estuviera a salvo.

Dos de los ejemplares fueron liberados en un área segura y al aire libre. El resto quedaron a resguardo de autoridades municipales para que realizaran la liberación correspondiente.

Localizaron a más de dos mil murciélagos en vivienda de Nativitas, Tlaxcala

En el municipio de Nativitas en Tlaxcala, tremendo susto se llevaron integrantes de una familia después que miles de murciélagos ingresaran a la vivienda.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que el pasado 26 de julio de 2025 personal de la dependencia visitó el domicilio tras el reporte de una inusual presencia de más de dos mil murciélagos.

Al respecto autoridades estatales y académicas realizaron la intervención nocturna para retirar el guano acumulado, y recolección de residuos conforme a las normas ambientales. El guano es el sustrato resultante de la acumulación masiva de excremento de murciélagos.

Con información de N+

GMAZ