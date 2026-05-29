Volcán Popocatépetl Registra Intensa Actividad durante la Noche en Puebla

Las cámaras de monitoreo alrededor del coloso registraron el material incandescente en expulsión desde el cráter de "Don Goyo".

"Don Goyo" tuvo fuertes exhalaciones la noche del jueves.Foto: webcams

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El Popocatépetl registró intensa actividad nocturna con explosiones y ceniza. Cenapred alerta sobre el peligro y recomienda respetar el radio de exclusión. Infórmate sobre los detalles.

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