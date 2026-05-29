Volcán Popocatépetl Registra Intensa Actividad durante la Noche en Puebla

Durante la noche del jueves 28 de mayo el Popocatépetl fue captado en actividad constante e intensa, provocando una espectacular imagen que nos retrata la fuerza de la naturaleza.

De acuerdo con los reportes del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) se detectaron en las últimas horas 230 exhalaciones y 246 minutos de secuencias de tremor.

Impactante postal de Popocatépetl con material incandescente

Una de las cámaras de monitoreo de webcams instaladas en Tlamacas, Tianguismanalco y Altzomoni, captó material incandescente en expulsión desde el cráter de "Don Goyo".

Ocurrió entre las 10 y 11 de la noche del jueves, cuando el volcán Popocatépetl registró actividad importante con evidentes explosiones y fumarola de ceniza.

Peligro en el volcán por actividad constante: Cenapred

Las autoridades exhortaron a no tratar de subir al volcán, pues ocurren exhalaciones y expulsión de fragmentos incandescentes, como se ha visto recientemente.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así Lució desde Puebla el Volcán Popocatépetl tras Intensa Actividad Hoy 28 de Mayo

La indicación es respetar el radio de exclusión de 12 kilómetros a partir del cráter, estar. En caso de lluvias fuertes, alejarse del fondo de las barrancas, debido al peligro de flujos de lodo y escombro.

Con información de N+

JAPR