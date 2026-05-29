Volcán Popocatépetl Registra Intensa Actividad durante la Noche en Puebla

Ocurrió entre las 10 y 11 de la noche del jueves, cuando el volcán Popocatépetl registró actividad importante con evidentes explosiones y fumarola de ceniza.
Peligro en el volcán por actividad constante: Cenapred
Las autoridades exhortaron a no tratar de subir al volcán, pues ocurren exhalaciones y expulsión de fragmentos incandescentes, como se ha visto recientemente.
La indicación es respetar el radio de exclusión de 12 kilómetros a partir del cráter, estar. En caso de lluvias fuertes, alejarse del fondo de las barrancas, debido al peligro de flujos de lodo y escombro.