Niño Sufre Quemaduras por Explosión de Pirotecnia en Grito de Independencia 2025 en Tlaxcala

Un accidente con pirotecnia estuvo a punto de terminar en tragedia y dejó como saldo un niño lesionado en Tlaxcala. Un cohete de los juegos pirotécnicos explotó de manera inesperada al finalizar la ceremonia del Grito de Independencia 2025 y alcanzó a los asistentes

El accidente ocurrido la noche del 15 de septiembre de 2025, derivó en que un menor de 10 años de edad terminó con quemaduras en el cuerpo.

Menor Edad Herido por Explosión de Pirotecnia en Grito de Independencia de Tlaxcala

Elementos de la Guardia Nacional (GN) apoyaron a los integrantes de la familia del lesionado y los pasaron encima del cerco de seguridad para que el niño fue atendido por paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas de Tlaxcala (CRUMT).

El personal de emergencias informó que la víctima presentó quemaduras de segundo grado superficial en la extremidad inferior del lado izquierdo de aproximadamente cuatro centímetros que ameritan asepsia y antisepsia.

Investigan causas del accidente con pirotecnia que dejó como saldo un niño con quemaduras de segundo grado en Tlaxcala

Afortunadamente se reportó fuera de peligro y no requirió hospitalización. Después de la atención necesaria, la familia recibió recomendaciones del personal de salud y se retiró a su domicilio.

Al respecto la Coordinación Estatal de Protección Civil informó que se investigará la causa del accidente para reforzar las medidas de seguridad y evitar que ocurran en eventos futuros. Mientras tanto la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, destacó que hubo saldo blanco en los festejos.

