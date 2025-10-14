Taxista de la Tercera Edad Salió a Trabajar y Ya No Regresó; Familiares lo Buscan

La Fiscalía General del Estado realiza la búsqueda de un taxista identificado como Miguel Juárez Martínez quién fue reportado como desaparecido desde el 12 de octubre de 2025.

El hombre de 62 años de edad salió de su domicilio ubicado en la Colonia Inspectoría Guadalupe Hidalgo y abordó su taxi para comenzar a trabajar.

De acuerdo a lo señalado por sus familiares, alrededor de las 8:00 de la noche perdieron todo contacto con él por lo que comenzaron a buscarlo y dieron aviso a las autoridades.

Localizan taxi de Miguel Juárez Martínez reportado como desaparecido en Puebla

Gracias a la ayuda del Sistema de Posicionamiento Global, lograron localizar el vehículo tipo taxi en el que Miguel Juárez Martínez trabaja diariamente, esto en la calle Luis Córdoba Reyes de la colonia 2 de Marzo en Puebla.

Testigos mencionaron que el automóvil estuvo parado hora y media en el lugar, pero no vieron a nadie dentro; Por lo que posteriormente arribaron los elementos policiales para asegurarlo para llevar acabo las investigaciones correspondientes.

Puebla: Boletín de búsqueda de Miguel Juárez Martínez

La Fiscalía General del Estado indaga la desaparición de Miguel Juárez Martínez bajo la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDDFPDCP/DESAPARECIDOS.B-I/001470/2025 y solicita el apoyo de la ciudadania para informar sobre cualquier dato que puedan aportar para su localización.

El adulto mayor mide 1.60 metros, es de complexión delgada, tez morena clara, cabello corto, lacio y entrecano; Su cara es velada, frente amílica, ojos chicos de color café oscuro, nariz mediana, boca mediana, labios delgados y mentón ovalado.

Boletín de búsqueda de Miguel Juárez Martínez. Foto: FGE Puebla

De acuerdo al Boletín de Búsqueda, fue visto por última vez el 12 de octubre en la colonia Guadalupe Hidalgo, sin embargo, se desconoce la vestimenta que portaba en ese momento. Como seña particular, tiene una verruga en el párpado del ojo izquierdo, diversas verrugas en el cuello y una cicatriz en la rodilla izquierda por una cirugía.

Familiares temen que haya sido víctima de algún delito por lo que piden el apoyo para la búsqueda del hombre de la tercera edad; Cualquier información pueden comunicarse de manera confidencial y anónima a los siguientes números: 22-12-83-81-42, 22-22-14-64-02 y 22-22-14-64-05.

