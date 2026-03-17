Decomisan Alrededor de Mil Kilos de Carne de Dudosa Procedencia en Puebla

Decomisaron alrededor de mil kilos de carne que estaba lista para ser comercializada en la ciudad de Puebla luego de varios operativos en diferentes carreteras que atraviesan la capital poblana.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado implementaron operativos en carreteras que conectan a Puebla-Tlaxcala, en la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacán y en otras vialidades, debido a que la mayoría de este producto proviene del municipio de Tepeaca.

Decomisan carne de rastros clandestinos en Puebla; No cuenta con sellos del Rastro Municipal

De acuerdo a José Ángel Minutti Lavazzi, director de Industrial de Abastos de la capital poblana, esta carne no está echada a perder, sin embargo, no cuenta con los sellos del Rastro Municipal necesarios para garantizar que es un buen producto.

Se trata de carne blanca que proviene de rastros clandestinos, los cuales no han pasado los filtros de salubridad correspondientes, por lo que es recomendable no consumir este alimento.

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El director detalló que el primer día se confiscaron aproximadamente 400 kilos de carne, mientras que al día siguiente se aseguraron otros 600 kilos más. José Ángel Minutti mencionó que a pesar de ser una importante cantidad, por temporada de Cuaresma disminuye el consumo de carne roja por lo que la comercialización igual baja.

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Continuarán operativos para detectar carne de dudosa procedencia en Puebla

Las autoridades municipales continuarán con este tipo de operativos para prevenir que esta carne llegue a mercados y carnicerías de Puebla, y por consecuente a los hogares de los poblanos, principalmente después de Semana Santa que es cuando el consumo de este producto incrementa.

Recuerda que el sello del rastro municipal valora condiciones de calidad, inocuidad e higiene para que la carne que sea consumida no produzca enfermedades, por lo que es importante no consumir los productos que sean de dudosa procedencia.

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Con información de N+

MCS