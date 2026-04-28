Recuperan Motocicleta con Reporte de Robo en San Martín Texmelucan, Puebla

Este martes 28 de abril de 2026 se dio a conocer la recuperación de una motocicleta que en días previos fue reportada como robada en el municipio poblano de San Martín Texmelucan.

La localización de la unidad corrió a cargo de la Policía Municipal, quienes tras una inspección y la revisión de documentación la regresó a su legítimo dueño, un hombre identificado como Carlos “N”.

Noticia relacionada: Recuperan Automóvil Robado Valuado en Más de 10 Millones de Pesos en Puebla

Recuperan motocicleta robada en San Martín Texmelucan, Puebla

La tarde de este martes la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Martín Texmelucan, logró recuperar una motocicleta reportada como robada días atrás.

Elementos de la Policía Municipal, en coordinación con personal de la Secretaría de Marina (Semar), atendieron un reporte recibido a través del número de emergencias sobre la localización de una motocicleta previamente robada.

El afectado, identificado como Carlos “N”, informó a las autoridades que logró ubicar la unidad en un domicilio de la colonia Domingo Arenas, por lo que solicitó el apoyo policial.

Al arribar al lugar, los elementos se entrevistaron con el dueño, quien identificó una motocicleta de color gris como de su propiedad y, tras la verificación del número de serie y la documentación correspondiente, se acreditó la legítima propiedad del vehículo.

Recuperan camioneta utilizada en robo de camión en Coronango, Puebla

El pasado 17 de abril se registró un asalto al transporte de carga sobre la autopista México-Puebla a la altura de la caseta de cobro en el municipio poblano de San Martín Texmelucan.

Elementos de la Policía Municipal de Coronango atendieron el reporte, brindando atención al conductor que fue abandonado en la junta auxiliar de San Francisco Ocotlán y recuperando una camioneta presuntamente utilizada por los delincuentes.

Recuperan una Camioneta con Reporte de Robo Vigente en Amozoc, Puebla

El personal policial procedió al aseguramiento de la unidad involucrada, trasladándose a la Comisaría de Seguridad Pública para realizar la puesta a disposición ante las autoridades correspondientes.

Historias recomendadas:

Con información de N+

GMAZ