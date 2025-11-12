Recuperan una Motocicleta y un Vehículo con Reporte de Robo en Puebla

Una motocicleta y un vehículo, ambos con reporte de robo, fueron recuperados este miércoles 12 de noviembre de 2025 durante un operativo realizado en el municipio de San Martín Texmelucan.

Las autoridades dieron a conocer que tanto las unidades como sus respectivos conductores fueron asegurados para iniciar con las investigaciones correspondientes.

Noticia relacionada: Recuperan Dos Vehículos con Reporte de Robo en Puebla

Recuperan motocicleta y vehículo con reporte de robo durante operativo en San Martín Texmelucan, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) encabezó un operativo interinstitucional para localizar y recuperar vehículos con reporte de robo en el municipio de San Martín Texmelucan, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y personal de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA).

Tras instalar puntos de revisión estratégicos, fueron revisados 230 vehículos, siendo aseguradas una motocicleta Bajaj Pulsar 2024, con alteraciones en sus medios de identificación y un vehículo Kia Forte 2018, con reporte de robo en el estado de Tlaxcala, así como los conductores de las unidades.

Los vehículos y los dos conductores fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones correspondientes.

Recuperan camioneta con reporte de robo en Bosques de San Sebastián, Puebla

El pasado 7 de noviembre elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla (SSC) lograron localizar y recuperar una camioneta con reporte de robo, gracias a los sistemas de reconocimiento de matrículas.

El vehículo fue sustraído hace un mes, pero durante una revisión en el estacionamiento de una tienda de autoservicio ubicada en la zona de Bosques de San Sebastián fue identificada.

Recuperan Camioneta Robada en Bosques San Sebastián Puebla

Según los reportes, se encontraba estacionada cuando el personal detectó la anomalía. de inmediato la aseguraron y notificaron al propietario para iniciar el proceso de devolución.

Historias recomendadas:

Con información de FGE Puebla

GMAZ