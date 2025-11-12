Hieren a Repartidor de Comida en Moto con Arma Blanca para Robarle el Celular en Puebla

Intensa movilización policiaca se registró la tarde del miércoles en las calles Tepetitlán y Pedro Moreno en la Colonia Vicente Guerrero en Puebla capital, por un presunto intento de asalto contra un motociclista.

De acuerdo con testigos un repartidor de comida rápida fue herido con arma blanca por sujetos desconocidos para robarle el teléfono celular.

Fueron vecinos quienes lo auxiliaron, mientras que policías municipales realizaron patrullajes en la zona para ubicar a los agresores, sin éxito. El conductor de la motocicleta resultó con heridas de arma punzocortante por presunto intento de asalto.

La zona fue cerrada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla (SSC) para permitir los trabajos de auxilio por parte de paramédicos de Protección Civil Municipal.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud de la víctima, y su estado de salud. Trasciende una versión de que la agresión habría sido producto de una riña en calles de la Colonia Vicente Guerrero.

Después de la valoración prehospitalaria, se determinó que no sería trasladado a un nosocomio para mayor atención especializada. Se mantienen los recorridos para dar con los responsables.

Con información de Ana Celia Lara

