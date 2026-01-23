Mueren Madre e Hija Embestidas por un Tráiler en la Autopista Puebla-Orizaba

Durante los primeros minutos de este viernes 23 de enero de 2026 se registró un fuerte accidente sobre la autopista Puebla-Orizaba a la altura de la caseta de Amozoc entre un tráiler y una camioneta.

De forma preliminar se dio a conocer que habría dos víctimas mortales, presuntamente madre e hija, quienes eran ocupantes de la camioneta que fue embestida por la unidad de carga.

Choque de tráiler con camioneta en la autopista Puebla-Orizaba deja a madre e hija muertas

Pasada la medianoche de este viernes un tráiler impactó de forma aparatosa a una camioneta sobre la autopista Puebla-Orizaba a la altura de la caseta de Amozoc dejando como saldo dos mujeres muertas.

Las víctimas mortales presuntamente serían madre e hija y tendrían 70 y 35 años respectivamente. De acuerdo con testigos, la unidad de carga impactó con tanta fuerza al vehículo donde venían las mujeres, que éste terminó en los carriles contrarios.

Al lugar del siniestro llegaron elementos de la Guardia Nacional de Carreteras quienes acordonaron la zona e implementaron un cierre parcial de circulación en el carril con dirección a Puebla.

Mujer en presunto estado de ebriedad choca con unidad del transporte público en Puebla

La mañana de este viernes se registró un accidente entre una unidad del transporte público y una camioneta en calles de la unidad habitacional Xilotzingo en la ciudad de Puebla.

De acuerdo con el operador del vehículo de pasajeros la conductora le hizo corte de circulación en el cruce del bulevar Carlos Camacho Espíritu y la 24 Sur.

Presuntamente, la mujer manejaba bajo los influjos del alcohol y esto derivó en el percance. A pesar de lo aparatoso, no hubo personas lesionadas, pues el chofer apenas iba a la base para iniciar su jornada.

Peritos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla acudieron a la zona para deslindar responsabilidades.

Con información de N+

