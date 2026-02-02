Vecinos Localizan Restos Humanos al Interior de una Bolsa de Basura en Puebla

La mañana de este 2 de febrero, vecinos de la colonia Guadalupe Victoria localizaron restos humanos sobre la carretera a Valsequillo a la altura de la calle Encino Sur de la ciudad de Puebla.

Personas quienes caminaban por el lugar alcanzaron a ver una bolsa de basura sospechosa, al verificar de qué se trataba se dieron cuenta que era un cadáver por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades, como referencia, indicaron que la zona tenía rastros de un incendio de pastizal.

Policías estatales y municipales acudieron a la zona para implementar un perímetro de seguridad y notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE), de acuerdo a los reportes policiacos indicaron que la víctima era un hombre de entre 35 y 40 años de edad.

🚨 #ÚltimaHora | #Puebla 🚨



Tras los hechos ocurridos en la colonia Guadalupe Victoria, elementos de #LaPolicíaDeLaCiudad, en coordinación interinstitucional, mantienen un despliegue territorial y atienden el reporte en la zona. pic.twitter.com/Sm6b1pOCqg — SSC Puebla (@SSC_Pue) February 2, 2026

Además, encontraron una cartulina con presuntas amenazas por parte de un grupo delictivo lo que pone en alerta a las autoridades, quienes abrieron un caso de investigación para esclarecer este presunto homicidio.

Localizan restos humanos en un tambo en Puebla

Este 31 de enero fueron localizados restos humanos al interior de un tambo en los límites de las colonias de Venustiano Carranza y Nueva San Salvador, en la ciudad de Puebla.

Este hecho se registró luego de que vecinos reportaron el hallazgo de una mano humana que se encontraba en una barranca, por lo que los elementos de seguridad realizaron un operativo en la zona. A aproximadamente 100 metros del primer hallazgo, localizaron los restos de una persona por lo que se solicitó el apoyo de agentes de la Fiscalía General del Estado.

Localizan a una Persona Sin vida en el Parque del Mariachi en Puebla

La zona fue acordonada por varias horas mientras que peritos del Servicio Médico Forense realizaba la recolección del cadáver y las diligencias correspondientes. Este lamentable suceso puso en alerta a los habitantes de la colonia Venustiano Carranza quienes dicen estar preocupados por la seguridad.

Con información de Cristóbal Lobato y Genaro Zepeda

