Muere Actor de Viacrucis tras Chocar con su Motocicleta en Carretera de Tlaxcala

Este miércoles 25 de marzo de 2026 un motociclista perdió la vida en un accidente vial registrado en la carretera Apetatitlán–Amaxac, cerca de la zona conocida como “Dos Arroyos”, en el estado de Tlaxcala.

La víctima fue identificada como Valentín Fernández Pérez, quien participaba en el viacrucis del municipio tlaxcalteca de Chiautempan, donde personificaba a “Herodes”.

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Fue durante la noche de este miércoles que Valentín Fernández Pérez falleció durante un accidente mientras se transportaba en su motocicleta sobre la carretera Apetatitlán-Amaxac en Tlaxcala.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven presuntamente invadió el carril contrario al intentar rebasar, lo que provocó el choque frontal contra un automóvil particular.

Tras el impacto, el hombre salió proyectado y quedó inconsciente sobre el asfalto. Los paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

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Grupo teatral y rondalla lamentan fallecimiento de Valentín Fernández Pérez

El deceso de Valentín Fernández Pérez provocó consternación entre integrantes del Grupo Experimental Proyección Juvenil, a pocos días de la representación de la Semana Santa 2026 en el municipio tlaxcalteca de Chiautempan, donde él interpretaría a Herodes.

Asimismo, la Rondalla “Ilusión del Corazón”, de la cual el joven Valentín también era integrante, lamentó su muerte y deseó pronta resignación a su familia.

Cabe destacar que el conductor del vehículo contra el que chocó la víctima mortal fue asegurado para deslindar responsabilidades, mientras las autoridades realizaron las diligencias correspondientes.

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Con información de N+

GMAZ