Aseguran a Mujer por Presunta Detentación de una Camioneta con Reporte de Robo en Puebla

Una mujer fue detenida en el municipio de Cuautlancingo en Puebla, por el presunto delito de detentación de un vehículo con reporte de robo en el Barrio del Alto de la cabecera municipal.

Alma “N” fue asegurada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) y Protección Civil del municipio de Cuautlancingo, durante labores de patrullaje. La mujer conducía una camioneta marca Nissan tipo March color rojo sin placas de circulación.

Sorprenden a mujer conduciendo una camioneta ajena en Cuautlancingo, Puebla

Los elementos de la policía indicaron el alto a la conductora sobre la calle Benito Juárez, entre privada de mismo nombre y la calle San Juan del municipio de Cuautlancingo, donde constataron que la unidad contaba con reporte de robo.

La mujer fue puesta a disposición ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Investigación de Robo de Vehículos de San Andrés Cholula y asegurado el vehículo.

Arrestan a sujeto por usurpación de funciones como empleado de la FGE de Puebla

En coordinación con el Gobierno de Coronango, autoridades de Cuautlancingo también aseguraron a un hombre identificado como Juan Carlos “N” por usurpación de funciones al ostentarse como empleado de la Fiscalía General del Estado.

Policía Municipal localizó un vehículo Aveo color verde que había sido boletinado dos horas antes por estar involucrado en el robo de centros de carga eléctrica de tiendas Oxxo.

Al revisar el vehículo no se encontró mercancía pero al solicitarle al conductor una identificación mostró un gafete como funcionario de la Fiscalía General del Estado (FGE), que resultó ser falso.

La policía verificó con la dependencia la veracidad de la información, por lo que fue Juan Carlos “N” fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía de Puebla, así como el vehículo asegurado.

