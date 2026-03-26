Mujer Fue Atropellada por una Unidad del Transporte Público en la Ciudad de Puebla

La noche de este jueves 26 de marzo de 2026 se registró un accidente vial en el Infonavit Manuel Rivera Anaya de la ciudad de Puebla donde una mujer fue atropellada por una unidad del transporte público.

Paramédicos y personal de Protección Civil Municipal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla llegaron hasta el lugar de los hechos para atender a la víctima.

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Unidad de transporte público atropella a mujer en Infonavit Manuel Rivera Anaya de Puebla

Fue al filo de las 19:00 horas de este jueves cuando se reportó que una mujer fue atropellada por una unidad del transporte público en el Infonavit Manuel Rivera Anaya de la capital poblana.

Paramédicos y cuerpos de emergencia de la SSC Puebla se movilizaron hasta la intersección de la Avenida México y el Boulevard Xonacatepec para atender a la víctima.

Las autoridades acordonaron la zona del accidente y brindaron atención prehospitalaria a la mujer, a la que en imágenes publicadas por la Policía Municipal se le puede observar arriba de la ambulancia a punto de ser llevada a un nosocomio.

Ciclista choca contra camioneta en la avenida 11 Sur de Puebla

Este mismo jueves, en la avenida 11 Sur casi frente a la Unidad Habitacional San Bartolo de la ciudad de Puebla un ciclista resultó lesionado.

La persona informó que al circular sobre la vialidad el conductor de una camioneta se detuvo intempestivamente y él impactó por la parte trasera.

Debido al golpe presenta lesión en la cabeza y boca presentando sangrado y dijo sentirse un poco desorientado.

Ciclista Atropellado por Conductora en Calle 18 Sur de Los Héroes, Puebla

A pesar de ello, se comunicó con un familiar para que por sus propios medios sea llevado a la clínica y lo valoren. El conductor de la unidad con la que colisionó se retiró del lugar.

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Con información de N+

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