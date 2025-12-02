Vecinos Persiguen a Sujeto que Atacó con Cuchillo a una Mujer en Puebla

La mañana de este martes 2 de diciembre, una brutal agresión con arma blanca conmocionó a vecinos de la colonia Francisco I. Madero, en la ciudad de Puebla.

Un hombre atacó en repetidas ocasiones a una mujer sobre la calle Venustiano Carranza, propinándole varias puñaladas antes de intentar darse a la fuga. Comerciantes y habitantes de la zona, quienes presenciaron la escena, no dudaron en intervenir.

El agresor corrió hacia la Colonia Francisco Villa, pero fue alcanzado por un grupo de vecinos, quienes lo sometieron y golpearon severamente antes de solicitar apoyo a las autoridades. Así lo explicó uno de los hombres que participó en el auxilio para N+ Puebla.

Estaba gritando la chava y ya la tenía ahí apuñalando le metió como siete puñaladas (...) Salí corriendo y me apoyaron los demás. Lo logramos alcanzar.

Mujer atacada con cuchillo en Colonia Francisco I. Madero en Puebla fue hospitalizada. Investigan intento de feminicidio

La víctima, gravemente herida, fue trasladada de emergencia a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde su estado de salud fue reportado como delicado. Debido a la gravedad de las lesiones, personal médico dio aviso inmediato a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Elementos policiacos acudieron al hospital para tomar fe de los hechos e iniciar los primeros registros. El caso ya es investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE), que abrió la carpeta de investigación por tentativa de feminicidio, al no descartar que la agresión tuviera ese móvil.

La zona donde ocurrieron los hechos permanece bajo vigilancia mientras avanzan las indagatorias y determinar la situación legal del presunto responsable.

