Una Mujer que se Desempeñaba como Custodio del Penal de Puebla Intentó Ingresar Prendas Íntimas

⁠La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla (SSP) inició los procesos legales internos correspondientes contra dos personas que se desempeñaban como custodios de los penales de Puebla capital y de Tepexi de Rodríguez en Puebla. Ambos trataron de meter objetos prohibidos a los Ceresos.

En el Centro de Reinserción Social de San Miguel en Puebla, fue detenida Sandra "N", quien pretendía acceder de manera ilegal con prendas de vestir íntimas, diversas sustancias y accesorios para equipos telefónicos.

Prendas de vestir femeninas y accesorios para celular detectados en penal de Puebla. Foto: X @SSPGobPue

Hombre y mujer custodios de penales de Puebla y Tepexi de Rodríguez detenidos por ingresar objetos prohibidos

En el centro penitenciario del municipio de Tepexi de Rodríguez en Puebla, se logró la detención de Constantino "N", en posesión de posible droga, misma que se encontraba oculta entre sus pertenencias.

Investigan a custodios de penales en Puebla por tratar de ingresar con sustancias y prendas íntimas a los Ceresos

Por estos hechos Sandra "N" y Constantino "N" fueron separados de sus cargos y se abrió la carpeta de investigación correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) para determinar su situación jurídica.

La Policía Estatal dio a conocer que ambas detenciones son resultado de la política de cero tolerancia a la corrupción y el fortalecimiento de la vigilancia interna en los penales.

La corporación colabora con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos y la aplicación de las sanciones correspondientes.

Con información de SSP

