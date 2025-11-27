Multarán a Conductores con Placas Foráneas en Puebla por Exceder Límite de Velocidad

El próximo año, vehículos con placas foráneas serán infraccionados en Puebla. José Luis García Parra, Coordinador del Gabinete Estatal, adelantó que ya cuentan con mecanismos para que la empresa Autotrafic infraccione a quienes excedan la velocidad permitida en vialidades de jurisdicción estatal.

A partir del próximo año vamos a emitir ya multas para vehículos con placas foráneas porque también muchos de este tipo de carreras se dan con autos que tienen placas de otros estados. Entonces a partir del próximo año habrá multas como todos los poblanos están sujetos y tienen un vehículo y exceden los límites de velocidad.

Explicó que serán a través del mismo sistema en coordinación con operativos de proximidad vial y seguridad pública. Por lo anterior, a partir del año 2026 comenzará la aplicación de fotomultas a cualquier conductor que no respete los límites de velocidad en la zona metropolitana.

Noticia relacionada: ¿De Cuánto Son las Multas por Exceso de Velocidad en Puebla?

¿Cuáles son las infracciones más comunes en Puebla capital y la zona conurbada?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dio a conocer las infracciones más recurrentes en la capital durante el 2024.

Los poblanos tuvieron que desembolsar hasta 2 mil 171.4 pesos por faltar al reglamento vial. Entre estas sanciones destacan el estacionarse en lugares donde hay señales oficiales que lo prohíben, lo que equivale a una multa que va de las ocho a las 12 UMAS. es decir, de 868.56 pesos a los 1,302.84 pesos.

Además, se aplicaron infracciones por conducir sin el cinturón de seguridad puesto y permitir que el acompañante delantero viaje sin utilizarlo. ello, representa una sanción al valor diario de 12 a 20 UMAS, o sea de los 1,302.84 pesos a los 2,171.4 pesos.

Otra multa recurrente fue conducir utilizando cualquier instrumento que pueda distraer al conductor y ponga en riesgo la seguridad de los pasajeros y peatones. tales como teléfonos celulares, radios de comunicación, televisores, computadoras portátiles y hasta periódicos.

¿Cómo Checar Si Tengo Alguna Multa en Puebla?

Por lo anterior, en el Código Reglamentario para el Municipio de Puebla (COREMUN) se establece una multa equivalente al valor diario de 12 a 20 UMAS. lo que representa un monto de 302.84 pesos a los 2,171.4 pesos.

La quinta multa más frecuente es el estacionarse en la vía pública, sobre el lado derecho. En este caso la multa va de las cuatro a las ocho UMAS, es decir, de 434.28 pesos a los 868.56 pesos.

¿Está permitido utilizar portaplacas en los vehículos en Puebla?

El coordinador del gabinete estatal, José Luis García Parra, aclaró que en la reglamentación de Puebla no está prohibido el portaplacas, marco que va alrededor de la lámina de identificación del vehículo.

Lo que no pueden colocar son objetos que impidan la visibilidad de los números y letras, cuyas sanciones van de 8 a 12 Unidades de Medida y Actualización (UMA) que equivale de 905 a 1357 pesos.

Comentó la necesidad de informar a los automovilistas para que tengan claridad del tema y evitar multas por parte de los agentes de proximidad.

Historias recomendadas:

Con información de N+

JAPR