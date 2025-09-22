Niño de Seis Años Muere Ahogado en Alberca de Puebla; Autoridades Investigan el Caso

Un niño de seis años murió ahogado luego de meterse a una alberca en un domicilio ubicado en la Prolongación 14 Sur y Camino Real al Bosque en la Colonia Miguel Guadalupe de Puebla.

Al rededor de las 13:00 horas del 21 de septiembre, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) recibió el reporte de que un pequeño se estaba ahogando en una piscina.

De inmediato elementos a bordo de la patrulla PDLC 499 se movilizaron al sitio para auxiliar al niño y descubrieron que se encontraba en un entorno con adultos mayores alcoholizados.

La agente Brenda Martínez encontró inconsciente al menor por lo que le brindaron reanimación cardiopulmonar (RCP) y minutos después arribaron paramédicos de SUMA.

Los técnicos en urgencias continuaron con las labores prehospitalarias mientras lo trasladaban al Hospital General de la Zona Sur de la Secretaría de Salud de Puebla.

A pesar de los esfuerzos, lamentablemente el menor ya no contaba con signos vitales por lo que un médico especialista declaro la muerte del pequeño.

Debido a la trágica muerte del niño, se solicitó la presencia de agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) para llevar acabo las investigaciones correspondientes, mientras elementos del Servicio Médico Forense (Semejo) realizaron el levantamiento del cuerpo.

En lugar la madre del menor identificado como Miguel Ángel, fue interrogada y contestó que su hijo estaba a cargo de su prima cuando sufrió el accidente.

Debido al hecho, se brindó orientación jurídica a los familiares del menor para proceder con la situación legal ante el descenso.

¿Qué hacer si un niño se está ahogando en una alberca?

Los accidentes en cuerpos de agua pueden ser letales si no se atienden a tiempo, por ello te dejamos esta serie de recomendaciones para evitar que un niño se ahogue.

Si detectas que el menor se esta ahogado, sácalo de inmediato de la alberca y sujétale la cabeza para evitar el menor daño posible.

Si no respira inicia con la reanimación cardiopulmonar (RCP), debes realizar 30 compresiones torácicas en el centro del pecho y dos ventilaciones boca a boca (tapa la nariz y sopla suavemente).

Mientras realizas esas acciones, asegúrate que alguien más se comunique al número de emergencias 9-1-1

Recuerda nunca perder de vista a un menor si se encuentra dentro o cerca de un espacio con agua como lo son albercas, lagunas, ríos, el mar, etc. La prevención es clave para evitar accidentes.

