Noche de Museos en Puebla Edición Mayo 2026: Lista de Recintos Participantes y Cómo Llegar

La Secretaría de Economía y Turismo del Ayuntamiento de Puebla anunció la quinta edición de “Noche de Museos” 2026, actividad cultural que se realizará este sábado 16 de mayo en la capital poblana y cuatro municipios participantes.

En esta jornada, 35 museos, recintos culturales y galerías abrirán sus puertas con acceso gratuito y horarios extendidos para que familias, turistas y visitantes disfruten de la oferta cultural y artística de la región.

Autoridades destacaron que la “Noche de Museos” se ha consolidado como uno de los programas culturales más importantes de Puebla, ya que además de promover el arte y la historia, también impulsa la actividad económica y el turismo en el Centro Histórico y zonas aledañas.

Los visitantes podrán recorrer distintos espacios culturales, exposiciones y galerías en un ambiente familiar y seguro, además de disfrutar actividades especiales preparadas para esta edición.

Ofrecen Visitas Guiadas a Inmuebles Históricos de Puebla

¿Qué recintos participarán en la "Noche de Museos" del 16 de mayo en Puebla? Lista completa

Galería del Palacio Municipal

Museo Universitario Casa de Los Muñecos

Capilla del Arte Udlap

Museo José Luis Bello y Zetina

Carolino. Centro Universitario de la Cultura y los Saberes

Museo Amparo

Museo Viviente Puebla

Galería 16

Puente de Bubas

Pasaje Histórico 5 de Mayo

Museo de Arte Religioso «Ex Convento de Santa Monica»

Sala «José Luis Rodríguez Alconedo» Barrio del Artista

Barrio del Artista «Rincón Histórico»

Museo de La Talavera Poblana Armando

Galería de Arte «Ana Sofía»

Renacimiento Gráfico

Club & Museo del Automóvil

Museo de Historia Scout Casa del Clan de Rovers Hunab Ku

Museo de la Memoria Histórica Universitaria

Arboterra (Acceso con Boleto)

Acuario Michin Puebla (Acceso con Boleto)

Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos

Estudio Azul Art Gallery

Café. Cristales. Libros

Galería De Arte Carmen Garcia

Museo Comunitario de Ignacio Romero Vargas

Xolokali, Refugio del Ajolote

Museo Casa del Caballero Águila

Instituto Cultural Pabellón del Ángel

Corral de Comedias Teatro «Gregorio De Gante»

Museo Cuna Del Ejército Mexicano - Casa Colorada

El 43 Espacio Cultural

Museo Regional Comunitario «Luciano Márquez Becerra»

Casa de Cultura de Teziutlán

Museo del Ferrocarril de Teziutlán

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Noche de Museos en Puebla: Ubicación de cada recinto participante

Para conocer la ubicación de cada museo y recinto que tendrá la entrada gratis este sábado 16 de de mayo en Puebla, puedes ingresar al siguiente enlace: Noche de Museos Mayo 2026 en Puebla

Durante la presentación también fue anunciado el tercer Congreso Nacional de alta dirección médico administrativa, encuentro que reunirá a especialistas del sector salud para abordar temas de innovación y administración hospitalaria.

Con este tipo de eventos, Puebla busca fortalecer su agenda cultural, turística y académica, además de atraer a visitantes de distintas partes del estado y del país.

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Con información de Genaro Zepeda.

MCS