Noche de Museos en Puebla Edición Mayo 2026: Lista de Recintos Participantes y Cómo Llegar
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Se llevará acabo la quinta edición de “Noche de Museos” en Puebla; Se realizará este sábado 16 de mayo en la capital poblana y cuatro municipios.
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La Secretaría de Economía y Turismo del Ayuntamiento de Puebla anunció la quinta edición de “Noche de Museos” 2026, actividad cultural que se realizará este sábado 16 de mayo en la capital poblana y cuatro municipios participantes.
En esta jornada, 35 museos, recintos culturales y galerías abrirán sus puertas con acceso gratuito y horarios extendidos para que familias, turistas y visitantes disfruten de la oferta cultural y artística de la región.
Autoridades destacaron que la “Noche de Museos” se ha consolidado como uno de los programas culturales más importantes de Puebla, ya que además de promover el arte y la historia, también impulsa la actividad económica y el turismo en el Centro Histórico y zonas aledañas.
Los visitantes podrán recorrer distintos espacios culturales, exposiciones y galerías en un ambiente familiar y seguro, además de disfrutar actividades especiales preparadas para esta edición.
¿Qué recintos participarán en la "Noche de Museos" del 16 de mayo en Puebla? Lista completa
- Galería del Palacio Municipal
- Museo Universitario Casa de Los Muñecos
- Capilla del Arte Udlap
- Museo José Luis Bello y Zetina
- Carolino. Centro Universitario de la Cultura y los Saberes
- Museo Amparo
- Museo Viviente Puebla
- Galería 16
- Puente de Bubas
- Pasaje Histórico 5 de Mayo
- Museo de Arte Religioso «Ex Convento de Santa Monica»
- Sala «José Luis Rodríguez Alconedo» Barrio del Artista
- Barrio del Artista «Rincón Histórico»
- Museo de La Talavera Poblana Armando
- Galería de Arte «Ana Sofía»
- Renacimiento Gráfico
- Club & Museo del Automóvil
- Museo de Historia Scout Casa del Clan de Rovers Hunab Ku
- Museo de la Memoria Histórica Universitaria
- Arboterra (Acceso con Boleto)
- Acuario Michin Puebla (Acceso con Boleto)
- Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos
- Estudio Azul Art Gallery
- Café. Cristales. Libros
- Galería De Arte Carmen Garcia
- Museo Comunitario de Ignacio Romero Vargas
- Xolokali, Refugio del Ajolote
- Museo Casa del Caballero Águila
- Instituto Cultural Pabellón del Ángel
- Corral de Comedias Teatro «Gregorio De Gante»
- Museo Cuna Del Ejército Mexicano - Casa Colorada
- El 43 Espacio Cultural
- Museo Regional Comunitario «Luciano Márquez Becerra»
- Casa de Cultura de Teziutlán
- Museo del Ferrocarril de Teziutlán
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Noche de Museos en Puebla: Ubicación de cada recinto participante
Para conocer la ubicación de cada museo y recinto que tendrá la entrada gratis este sábado 16 de de mayo en Puebla, puedes ingresar al siguiente enlace: Noche de Museos Mayo 2026 en Puebla
Durante la presentación también fue anunciado el tercer Congreso Nacional de alta dirección médico administrativa, encuentro que reunirá a especialistas del sector salud para abordar temas de innovación y administración hospitalaria.
Con este tipo de eventos, Puebla busca fortalecer su agenda cultural, turística y académica, además de atraer a visitantes de distintas partes del estado y del país.
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Con información de Genaro Zepeda.
MCS