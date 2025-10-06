Será Obligatorio el Seguro de Gastos de Responsabilidad Civil para Automovilistas en Puebla

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló este lunes 6 de octubre que en Puebla se vuelva obligatorio contar con seguro de responsabilidad civil para circular.

El Pleno de la SCJN validó la norma que obliga a los dueños de vehículos en el estado, a contratar un seguro de gastos de responsabilidad civil por daños a terceros; en caso de no cumplir, el conductor podrá ser sancionado hasta con 4 mil pesos.

Noticia relacionada: ¿Cuánto Cuesta Chocar un Vehículo Sin Póliza de Seguro?

Avalan norma para obligar a conductores a circular con seguro de responsabilidad civil en Puebla

La medida no afecta el libre tránsito ni la movilidad, y garantiza amparar a las víctimas de accidentes viales por responsabilidad de terceros.

Sanciones por circular sin póliza de seguro que cubra daño a terceros en Puebla

Durante la sesión, se determinó invalidar el castigo de cancelar la licencia hasta por 10 años por no tener seguro, por ser una sanción excesiva, sin embargo, sí podrá suspenderse durante un año si el automovilista es sorprendido conduciendo en estado de ebriedad.

Costo por Daños en Accidente de Vehículo Sin Póliza de Seguro

Durante la sesión del pleno en la SCJN una asistente mostró una hoja con la leyenda “no más muertes viales”.

Historias recomendadas:

Con información de la SCJN

JAPR