Inicia Operaciones Nueva Ruta Aérea entre Puebla y Nueva York: Fechas y Horario de Vuelos

Este jueves 11 de diciembre de 2025 se anunció el inicio del periodo de prueba de la nueva ruta aérea entre Puebla y la ciudad estadounidense de Nueva York, misma que estará disponible desde el Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán ubicado en el municipio de Huejotzingo.

En N+ Puebla te contaremos todo lo que debes saber de este vuelo, cuándo iniciará, sus horarios y la temporalidad en la que la conexión aérea directa entre estas dos ciudades estará disponible.

Noticia relacionada: Puebla Busca que Tren Una al AIFA con Aeropuerto de Huejotzingo

Anuncian inicio de periodo de prueba del vuelo Puebla-Nueva York

La Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, informó sobre el inicio de operaciones de la nueva ruta aérea que conectará a Puebla con Nueva York, en Estados Unidos, por medio de la aerolínea mexicana Viva Aerobus, misma que comenzará a operar este viernes 12 de diciembre desde la terminal aeroportuaria antes mencionada.

El titular de la dependencia, Víctor Gabriel Chedraui, explicó que los pasajeros podrán documentar su equipaje directamente hasta Nueva York y que el avión hará una escala en Monterrey, sin que sea necesario realizar un nuevo trámite de equipaje en esa ciudad.

Los vuelos se realizarán en aviones Airbus A320 con capacidad para 187 pasajeros. Dijo que este será un periodo de prueba y, si la ruta resulta exitosa, se analizará la posibilidad de operar de forma directa, sin escalas.

Días y horarios del vuelo Puebla-Nueva York en el Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán de Huejotzingo

El secretario de Desarrollo Económico también señaló que la ruta de Viva Aerobus volará desde el Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán de Huejotzingo con un itinerario que incluye Puebla, Monterrey y Nueva York los lunes, martes, jueves, viernes y sábado.

Operativo de Vigilancia de la Guardia Nacional en Aeropuerto Hermanos Serdán

Las salidas programadas serán a las 08:05 horas entre semana y a las 16:05 horas los sábados. Este servicio temporal operará del 12 de diciembre al 12 de enero y su continuidad o ajustes dependerán de la demanda de pasajeros, añadió el funcionario.

Historias recomendadas:

Con información del Gobierno de Puebla

GMAZ