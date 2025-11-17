Desmantelan Banda Presuntamente Dedicada al Robo de Vehículo en Puebla

Este lunes 17 de noviembre de 2025 fueron detenidos Osmar Yoshudadt “N” y Luis Daniel “N”, presuntos integrantes de una banda delictiva dedicada al robo con violencia en los municipios de Puebla y Amozoc.

Los detenidos fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público, quien ejercitó acción penal en su contra para finalmente quedar a disposición de la autoridad judicial.

Desmantelan banda dedicada al presunto robo de vehículo en Puebla y Amozoc

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) desarticuló mediante un operativo a una banda delictiva presuntamente dedicada al robo de vehículo con violencia en la zona limítrofe de la capital poblana y Amozoc, operación en la que fueron asegurados Osmar Yoshudadt “N” y Luis Daniel “N” como probables integrantes.

Se sabe que los hoy detenidos empleaban vehículos con luces estroboscópicas, para detener y despojar a conductores de sus vehículos, tras amargarlos con armas de fuego. Las unidades robadas presuntamente eran comercializadas en Oaxaca.

Con base en esta información, se localizó en la zona a uno de los vehículos relacionados con los hechos delictivos, por lo que, ambos tripulantes fueron detenidos luego de que intentaran evadir la acción policial y realizaran disparos de arma de fuego.

Durante la acción fueron asegurados un vehículo Volkswagen Vento, con reporte de robo, luces estroboscópicas, una pistola calibre .22 con seis cartuchos útiles, siete bolsas con presunta marihuana y cinco con aparente cristal.

La FGE Puebla informó que logró identificar y cumplir con las órdenes de aprehensión de César Alan “N” y Luis Norberto “N”, señalados como presuntos responsables del delito de robo de vehículo agravado ocurrido en la capital poblana.

El pasado 10 de noviembre, se registró el robo con violencia de un vehículo marca Hino, tipo Chasis, color blanco, modelo 2015, con placas LG95694 del Estado de México, propiedad de la empresa Servicio de Paquetería y Envíos Flecha Amarilla S.A. de C.V. El hecho tuvo lugar sobre la autopista 150D Puebla–Orizaba, a la altura del puente de Xonacatepec.

Con información de FGE Puebla

GMAZ