Un hombre, presunto integrante de la popular Patrulla Espiritual, estuvo a punto de ser linchado luego de intentar anexar a un joven en la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacán en el municipio de Puebla.

Durante las últimas horas de este 12 de octubre, un sujeto recorría las calles del Barrio de San juan en busca del menor de 17 años con la finalidad llevárselo para internarlo en un anexo dedicado al tratamiento de adicciones, esto a solicitud de la madre.

Sin embargo, todo parece indicar que el individuo intentó llevarse a un adolescente que no era quién buscaba por lo que al intentar llevárselo a la fuerza, generó una fuerte discusión entre ambos, la cual fue escuchada por los vecinos.

Decenas de pobladores agreden a sujeto que intentaba anexar a un joven en San Francisco Totimehuacán

Al oír el escándalo, los habitantes salieron de sus casas armados con palos y cuchillas, para enfrentar a quien -dijeron-, intentaba secuestrar al joven vecino.

Los habitantes lo golpearon, pero logró huir de la turba hasta que llegó a la Calle Rivera del Río entre las calles La Loma y La Llanura, donde se escondió en un domicilio.

Momentos de tensión se vivieron la madrugada del lunes en San Francisco Totimehuacán, la gente enardecida derribó el portón de la casa, apedreó los vidrios e incendió un vehículo para exigir que saliera el supuesto secuestrador y le dieran un escarmiento.

Fuerte movilización policial en San Francisco Totimehuacán por intento de linchamiento

Más de 50 patrullas de diversas corporaciones de seguridad acudieron al Barrio de San juan y los policías con equipo antimotín establecieron un operativo para evitar un linchamiento.

Los uniformados resguardaron la vivienda para evitar daños y lesiones hasta que fuera impuesto el orden y lo pudieran sacar a salvo del domicilio.

Debido al hecho se sabe que tres hombres fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público para esclarecer el disturbio y fincar o deslindar responsabilidades.

