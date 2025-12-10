Peregrino Muere Atropellado en la Autopista México-Puebla; Iba a la Basílica de Guadalupe

La mañana de este 10 de diciembre un accidente dejó sin vida a un peregrino que se dirigía a la Basílica de la Virgen de Guadalupe cuando viajaba sobre la Autopista México-Puebla.

El hombre fue atropellado cerca del km 072+500 a la altura de Santa Rita Tlahuapan; Además, se sabe que otra persona resultó lesionada por el incidente.

Testigos del hecho solicitaron el apoyo del cuerpo de emergencias para atender a los afectados, sin embargo al llegar, se confirmó el fallecimiento del masculino, mientras que la otra víctima recibió atención prehospitalaria.

Al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional quienes resguardaron la zona para evitar otro percance vial; además se solicitó la presencia de agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) para llevar acabo las diligencias correspondientes.

Tráfico lento por cierre parcial en la Autopista México-Puebla; Accidente deja un muerto

Las autoridades realizaron el cierre parcial en la Autopista México-Puebla mientras se llevaba acabo la recolección del cadáver y las investigaciones correspondientes.

Muere peregrino en la Autopista México-Puebla. Foto: X @MariLoliPellon

La zona presentó tráfico lento por varios minutos, por lo que automovilistas tuvieron que reducir su velocidad para prevenir un accidente.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la víctima mortal, sin embargo sus compañeros dieron su información a las autoridades para dar inicio con una carpeta de investigación y así poder fincar o deslindar responsabilidades.

Un Peregrino Lesionado Dejó un Choque por Alcance en Periférico

Fuerte accidente en la Autopista México-Puebla hoy 10 de diciembre

Dos automóviles chocaron sobre la Autopista México-Puebla a la altura de La María; Aparentemente un camión los impactó por atrás y los aventó hacia el camellón, dejando severos daños en ambas unidades.

Los vehículos quedaron en el carril de alta con dirección a La María, por lo que se generó congestionamiento vial. La fila de automóviles llegaba hasta el Boulevard San Felipe.

A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas, ni víctimas qué lamentar. Personal de Proximidad de Caminos de la Secretaría de Seguridad Pública acudió a abanderar la zona y a retirar los carros siniestrados.

