¿Lo Abandonaron? Captan a Perrito Persiguiendo el Auto de su Dueña

El día lunes 3 de junio se viralizó el video de un automovilista, donde muestra que un perro persigue desesperado la camioneta que conduce la dueña de la mascota, sobre el Blvd. Municipio Libre de Puebla capital.

El conductor que captó el video confrontó a la mujer de la camioneta por aparentemente haber abandonado al animal en vía pública.

Fue en calles de la Col. Loma Linda donde se aprecia que la camioneta da una vuelta en U y se introduce en una calle sin salida, mientras que el perro sigue el vehículo todo el tiempo, con el riesgo de ser atropellado.

NMás Puebla tuvo contacto con la familia quien explicó que el perro no fue abandonado a su suerte, sino que se escapó de la casa donde vive, y su dueña tomó el camino de regreso para resguardarlo.

Lo que la gente no sabe es que mi mamá no se había dado cuenta que el perro la venía siguiendo hasta la esquina donde iba a dar la vuelta (...) Mi mamá se regresó a dar la vuelta para irlo a dejar a la casa y si no lo sube es porque es un perro muy latoso.