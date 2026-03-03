Rescatan a Perro que Cayó al Interior de una Barranca en la Ciudad de Puebla

La tarde de este martes 3 de marzo de 2026 se dio a conocer el rescate de un perro que cayó al interior de una barranca ubicada en la colonia Lomas Flor del Sur de la capital poblana.

Elementos de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla acudieron al lugar de los hechos y realizaron maniobras especializadas para poder sacar al animal sin lesiones.

Rescatan a perro que cayó en barranca de la colonia Lomas Flor del Sur en Puebla

La tarde de este martes personal de Protección Civil de la SSC Puebla realizó el rescate de un perro que cayó a una barranca ubicada en la colonia Lomas Flor del Sur de la capital poblana.

Noticia relacionada: Perro Fue Atacado por Otro que no Llevaba Cadena en Los Fuertes de Puebla

Mediante maniobras especializadas, el ejemplar fue sacado por rescatistas sin lesiones; posteriormente recibió atención médica y fue entregado a sus dueños, sin que se reportaran riesgos adicionales en la zona.

Secretaría de Movilidad de Puebla Adoptó Perro Boxer Don Chato en Terminal de RUTA

Rescatan a cachorro de incendio en casa habitación de la colonia Jorge Murad Macluf en Puebla

La mañana de este mismo martes elementos de Protección Civil de la SSC Puebla atendió un incendio en una casa habitación de la colonia Jorge Murad Macluf en la capital poblana.

Durante el siniestro, que también alcanzó un vehículo estacionado afuera del domicilio, se logró rescatar a un cachorro sin que presentara lesiones, por lo que fue entregado a sus propietarios.

El fuego fue controlado y sofocado oportunamente, evitando mayores riesgos. La zona quedó asegurada y sin peligro para los vecinos.

Historias recomendadas:

Con información de N+

GMAZ